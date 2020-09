Raspunsul din partea FCSB pentru Ciprian Marica, dupa ce i-a criticat pe ros-albastrii ca l-au luat inapoi pe Cana: "Poate nu stia ca el nu joaca la Farul!"

Stefan Cana a debutat in tricoul FCSB-ului in meciul de pe teren propriu cu FC Arges, 3-0.

Revenirea lui Stefan Cana la FCSB a fost o reala surpriza, in conditiile in care ros-albastrii au fost de acord sa il mai cedeze un sezon la Farul Constanta sub forma de imprumut. Insa, accidentarile si focarul de Covid-19 de la echipa i-a fortat pe oficialii FCSB-ului sa caute intariri in jucatorii de la a doua echipa si cei imprumutati.

Ciprian Marica s-a declarat nemultumit de modul in care au procedat ros-albastrii, insa Mihai Stoica a venit cu o replica pentru patronul lui Farul Constanta.

"Ar fi putut sa fie deranjat Marica daca era un titular indiscutabil, dar el a fost rezerva lui Leca, jucatorul Viitorului care joaca fundas dreapta. Cana nu a jucat anul asta, nu contau pe el. Daca ar fi jucat la Farul, bineinteles ca nu era ok ca noi sa il luam dupa cateva etape. Dar daca el nu juca? Noi imprumutam jucatori pentru ca ei sa joace. Nu inteleg cum, poate Marica nu stia ca el nu joaca. Cum poate fi deranjat ca am luat un jucator care joaca titular la noi?", a spus Mihai Stoica la PRO X.