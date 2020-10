BREAKING NEWS! Dinamo tocmai a refuzat 3 milioane de euro pentru un fotbalist abia-sosit in Stefan cel Mare! De unde a venit oferta si de ce au refuzat dinamovistii

In urma cu doar o saptamana, Dinamo anunta prin intermediul site-ului oficial al clubului ca Abdoulaye Ba a semnat un contract pe 2 sezoane cu ''cainii''.

Conform surselor DigiSport, in urma cu putin timp Dinamo a primit o oferta de 3 milioane de euro de la o echipa din Arabia Saudita in schimbul fundasului central care a evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum FC Porto, Fenerbahce sau Rayo Vallecano. Se pare ca spaniolii care au preluat recent clubul au refuzat oferta, motivand ca Ba este un fotbalist foarte important pentru noul proiect care se doreste a se implementa in ''Groapa''.

Informatia este confirmata de un apropiat al noii conduceri alb-rosii care a declarat pentru sursa citata ca:''E o suma in jur de 3 milioane euro, dar Dinamo a refuzat oferta pentru ca vrea sa formeze o formatie puternica, sa se bata la campionat. Cosmin vrea sa dispuna de un lot competitiv si partea financiara, in pofida speculatiilor, nu va fi o problema. Are mare incredere in Abdoulaye Ba, stie ce poate si nu vrea sa-l piarda".

In varsta de 29 de ani, fundasul central care a evoluat ultima data pentru Rayo Vallecano a inceput fotbalul la FC Porto, cu care a castigat campionatul Portugaliei in sezonul 2012-2013 si a evoluat si in 3 meciuri de UEFA Champions League. Ulterior, Ba a fost imprumutat la mai multe cluburi, printre care se numara Academica Coimbra, Vitoria Guimaraes, Rayo Vallecano, Fenerbahce sau 1860 Munchen, inainte de a fi cedat definitiv la Rayo in 2017.

Abdoulaye Ba a fost convocat de 7 ori la nationala senegalului, nereusind sa inscrie niciun gol.

In prezent, este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 800 de mii de euro.