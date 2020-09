"Daca jucam asa, n-am nicio emotie ca nu trecem de Islanda!" Alibec, INCANTAT de NOUA ROMANIA! Ce mesaj are pentru Marica: "De aia i-am spus asta!"

Alibec e incantat de viata la nationala cu Radoi!

Atacantul a deschis scorul in Austria si abia asteapta sa revina la lot pentru meciul cu Islanda, primul pas decisiv din lupta pentru Euro 2020.

Alibec explica de ce l-a 'invitat' pe Marica sa joace in locul lui dupa meciul cu Irlanda de Nord si spune ca n-are emotii pentru calificare in fata Islandei.

"Suntem foarte bucurosi ca am reusit sa castigam, se vede ca avem entuziasm si vrem sa jucam fotbal. Asa am jucat si cu Irlanda, dar acolo am avut putin ghinion. In aceasta seara ne-au intrat golurile.



Important e sa jucam asa in continuare, sa dorim victoria, sa nu ne credem inferiori fata de alte echipe asa cum am facut pana acum.

Nu am nimic cu Ciprian, mi s-a parut ca nu a zis adevarul, parerea mea ca nu am fost deloc previzibili cu Irlanda, am facut un meci bun, de aia am reactionat asa. Eram si nervos dupa meci.

Important e sa castige echipa, ma bucur ca am marcat. E important ca un antrenor sa imi dea incredere.

Terenul a fost foarte ud, stiam ca daca voi trage cu pamantul si voi avea ocazia sa trag la poarta, cu siguranta va fi greu pentru portar.

De cand am ajuns la Mogosoaia am lucrat sa jucam fotbal, sa mergem peste ei, sa aratam ca si noi stim sa atacam. Daca vom juca asa, nu am nicio emotie ca nu vom trece de Islanda", a spus Alibec la PRO TV.