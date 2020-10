Dinamo are in continuare PROBLEME financiare! Un oficial al clubului confirma zvonurile: "Banii nu au ajuns inca" 

Jucatorii lui Dinamo sunt neplatiti de trei luni de zile, dar noua conducere spaniola a afirmat acum o saptamana, faptul ca salariile vor fi achitate pana la meciul din campionat contra Craiovei.

Noul director general de la Dinamo, Alex Couto, a confirmat ca la club inca sunt probleme financiare, iar conducerea asteapta sa ajunga banii din Spania.

"Banii nu au ajuns inca, asa ca nu putem face tot ceea ce ni dorim. Speram ca banii vor veni in viitorul apropiat si sa ne dezvoltam proiectul in toate zonele."

"Noi asteptam banii din Spania. Noi gestionam resursele pe care le primim. Datoria noastra e sa facem performanta. Lucram din greu alaturi de sponsori, dar prima injectie de capital trebuie sa vina din Spania.", a declarat Alex Couto pentru Digi Sport.

Intrebat daca este adevarat faptul ca la Dinamo inca sunt fotbalisti neplatiti, Couto a raspuns:

"Da, sunt restante de trei luni in cazul unor jucatori. Nu e o situatie placuta, nu e usor. Toata lumea isi doreste banii. Ii inteleg pe cei care sunt nemultumiti si chiar nervosi, dar trebuie sa gestionam bine aceasta situatie. Asta este situatia."

"E o problema ca am facut o promisiune, dar am vorbit cu ei si le-am spus clar ca nu le voi mai promite lucruri pe care nu le pot face. Ei trebuie sa inteleaga putin situatia, sa isi faca treaba in cel mai bun mod posibil. Investitorii spanioli trebuie sa trimita banii. Noi, de aici, gestionam banii si muncim din greu pentru a obtine sponsorizari cu diferite companii, dar primul pas e sa punem lucrurile in ordine, dupa ce investitorii spanioli vor trimite banii”.

Dinamo va disputa duminica, 18 octombrie, partida din etapa a 7-a contra Universitatii Craiova, la care este asteptat sa debuteze Aleix Garcia pentru echipa "cainilor".