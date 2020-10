Adrian Mihalcea a dat cartile pe fata dupa ce Dinamo l-a dat afara: "N-am luat niciun ban. Niciun ban!"

Adrian Mihalcea a stat doar 7 meciuri pe banca lui Dinamo.

El a fost concediat in iulie, inainte de venirea investitorilor spanioli si a decis sa renunte la o parte de salariu. Cu toate acestea, Mihalcea inca mai are bani de recuperat de la echipa din Stefan cel Mare.

"Nu, n-am luat niciun ban. Niciun ban. N-am luat niciun ban de la Dinamo. Cand am ajuns a fost problema financiara grava. Cand m-am despartit, am renuntat de buna voie la doua treimi din bani, iar ceilalalti... Sunt intr-un proces. Am renuntat de buna voie, pentru ca stiind ce simt eu pentru Dinamo... Nu m-am dus pentru bani. Nu m-au interesat banii. Se aflau in aceasta perioada dezastruoasa. Am plecat inainte sa vina spaniolii. Am zis ca renunt ca si asa e de greu de gestionat situatia. Am renuntat din pur sentiment dinamovist", a declarat Mihalcea pentru TelekomSport.

Cu Adrian Mihalcea pe banca, Dinamo a pierdut 5 meciuri si a castigat doar unul singur. El a fost invins de doua ori in Cupa Romaniei de FCSB si a pierdut si fata lui Viitorul, FC Voluntari, Sepsi. Singura lui victorie a fost cea obtinuta contra lui Clinceni, pe 5 iulie 2020, scor 3-1.