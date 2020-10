EXCLUSIV | Interviu cu Aleix Garcia! Cum i-a influentat cariera Pep Guardiola si cum au fost duelurile cu Messi din La Liga! Dezvaluirile jucatorului de la care Dinamo asteapta STRALUCIREA

Aleix Garcia (23 de ani) este noua speranta a dinamovistilor, fiind cel mai valoros jucator din lot si cu un palmares de invidiat.

Aleix Garcia a plecat de la Manchester City si a semnat cu Dinamo, unde spera sa isi relanseze cariera. Garcia vrea sa revina in fotbalul mare din Spania, pentru a retrai din nou duelurile cu Messi si cu unii dintre cei mai mari fotbalisti din lume.

De asemenea, proiectul spaniol de la Dinamo a fost si cel care l-a convins sa aleaga Romania in acest moment al carierei:

"Proiectul mi-a placut mult si mi s-a oferit oportunitatea de a veni aici. Filosofie spaniola, jucatori spanioli, staff.

Cautam o echipa unde sa fac ceea ce stiu eu mai bine, sa joc fotbal. Sunt fericit sa ma aflu aici si incep incet ma acomodez cu noua echipa si cu orasul.

Toate ofertele care vin sunt surpirze, dar ce e drept, nu ma asteptam ca sa fie din Romania, Dinamo.

Pentru moment e foarte bine, o sa vedem cand va veni frigul si vor fi zile cu minus in terometru. Nu imi va placea foarte mult.

Stiam de Dinamo ca este o echipa mare si am vazut niste partide pe cand ei jucau in Europa. De Cosmin, sincer sa fiu, nu stiam multe, dar acum mi-am dat seama cine este.

In timpul de cand sunt aici mi-am dat seama ca echipa are potential si cred ca atunci cand vom lega victorii echipa va urca ma sus. Cred ca echipa are potentialul necesar de a fi in primele 6 locuri si apoi ne putem indrepta atentia spre titlu si am putea sa-l castigam. De ce nu ?!", a spus Aleix Garcia, intr-un interviu exclusiv pentru PRO TV.

Aleix Garcia: "Am invatat foarte multe de la Pep Guardiola! O experienta incredibila"

Aleix Garcia a fost antrenat de Pep Guardiola la Manchester City si spune ca experienta l-a marcat atat ca jucator, cat si ca persoana:

"O experienta incredibila. Acum ceva ani, aveam 19. Fara indoiala, daca nu este cel mai bun, este unul dintre cei mai buni antrenori din lume. El juca pe aceasi pozitie pe care joc eu acum si m-a ajutat enorm.

Am avut norocul de a juca impotrva celor mai buni jucatori.

In Spania, este campionatul cel mai bun din lume si toti fotbalistii isi doresc sa evolueze acolo. Sper sa ma intorc cat mai repede pentru a juca acolo.

Cand eram in Spania si jucam pentru Girona si l-am avut ca adversar pe Messi, aveam probleme non-stop", a mai marturisit fotbalistul lui Dinamo.

Aleix Garcia vrea sa aduca din magia fotbalului catalan la Dinamo

Aleix Garcia este catalan si in familia lui, aproape toata lumea tine cu Barcelona, mai putin bunicul:

"Mi-a placut fotbalul pentru ca in familia mea intodeauna s-a trait fotbalul la maxim. Noi suntem catalani si ne place Barca. Bunicul meu era din Madrid si ii placea mai mult Real Madrid.

Catalana si romana au cateva cuvinte asemanatoare. Cine stie?! Poate intr-o luna sau doua ii voi suprinde pe fanii lui Dinamo si voi vorbi in limba romana. Vorbesc cateva cuvinte, dar foate putin. Am unul (n. r. profesor - iubita acestuia, Denisa Budan) acasa, dar o sa incerc sa invat si limba romana.

Sunt caine rosu! Stiu ca a fost un mesaj care a fost primit foarte bine si ma bucur ca fanilor lui Dinamo le-a placut.

Stiu ca este o situatie dificila si ne sustineti de acasa, dar simtim caldura si iubirea voastra. Speram ca usor usor sa urcam in clasament pana pe prima pozitie", a mai spus Garcia.