Titularizat miercuri în meciul dintre Portugalia şi R.D. Congo, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp titular într-un meci de la un turneu final al Cupei Mondiale.

La 41 de ani şi 132 de zile, Cristiano Ronaldo a mai scris o pagină de istorie a fotbalului. Lusitanul a devenit miercuri, odată cu titularizarea în confruntarea dintre Portugalia şi R.D. Congo, cel mai vârstnic jucător de câmp care evoluează titular într-un meci de la turneul final al Cupei Mondiale.

El a bifat, totodată, a șasea ediţie a unui turneu final de Cupă Mondială la cvare joacă, fiind al doilea jucător, după Lionel Messi, care reuşeşte această performanţă, scrie News.ro.

Portugalia - R.D. Congo | Echipele de start:

Portugalia (4-2-3-1): Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Fernandes, Neto - Ronaldo

Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Silva, Fernandes, Neto - Ronaldo DR Congo (5-3-2): Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Moutoussamy, Mukau, Kayembe - Bakambu, Wissa

Portugalia pornește cu prima șansă în duelul cu africanii și vrea să înceapă cu dreptul aventura din grupa K, din care mai fac parte Columbia și Uzbekistan. Cele două reprezentative se vor întâlni în celălalt meci al grupei.