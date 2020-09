Ciprian Marica nu vrea straini la nationala! "Parerea mea poate fi schimbata doar de Messi!" Mesajul fostului fotbalist inainte de meciul cu Irlanda de Nord

Mario Camora a dobandit cetatenia romana si a devenit o varianta pentru nationala lui Mirel Radoi.

Ideea de a naturaliza jucatori straini pentru prima reprezentativa a Romaniei nu le surade tuturor. Ciprian Marica s-a declarat impotriva, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook.

El a scris ca il admira pe Camora, dar ca nu este de acord cu ideea naturalizarii unor straini, parerea sa putand fi schimbata doar de fotbalisti care ar face diferenta.

"Am tot fost intrebat in ultimele zile de ce nu il vreau eu pe Camora la echipa nationala. :)

Hai sa lamurim asta aici, o data pentru totdeauna. Nu-mi displace Camora, doar faptul ca e capitanul echipei lui Dan Petrescu ar fi de ajuns sa-i demonstreze valoarea.

Eu am fost intrebat ce parere am despre naturalizarea unor straini pentru echipa nationala, nu punctual despre Camora. Asa ca raspunsul meu nu a fost despre Camora in mod special.

Imi sustin si aici afirmatia, eu sunt mai nationalist, imi doresc romani pentru Romania. Altfel de ce mai chinuim echipele de club cu reguli neprofesioniste cu U21 si cu juniori in teren, daca noi ne gandim sa naturalizam jucatori straini de 28 - 30 de ani?

Repet, este parerea mea si mi-o mentin. Poate fi schimbata doar daca strainul in cauza ar fi Messi. Intelegeti voi la ce ma refer, la un jucator care sa faca diferenta meci de meci, nu la plombe intr-un joc sau altul.

Eu am incredere in fotbalistul roman.. Si in echipa nationala! Sa le tinem pumnii! HAI ROMANIA!!!" a fost mesajul postat de Ciprian Marica.

Echipa nationala infrunta in aceasta seara, de la ora 21:45, reprezentativa Irlandei de Nord, intr-o partida care va fi transmisa LIVE de PRO TV si www.sport.ro.