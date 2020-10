EXCLUSIV | Marica a DEMOLAT nationala lui Radoi dupa UMILINTA din Norvegia: "Nu aveau ce cauta la nationala! Am fost juniori in fata unor seniori!" Atac DUR la selectionerul Radoi

Romania a pierdut fara drept de apel in deplasarea din Norvegia, 4-0.

'Tricolorii' au incasat doua infrangeri consecutive. Dupa umilinta din Islanda, nationala lui Radoi a fost distrusa de Haaland si nationala Norvegiei.

Ciprian Marica, aflat in platoul PRO X a vorbit despre jocul slab facut de jucatori in aceasta seara, criticand cu vehementa convocarile si titularizarile jucatorilor tineri din lotul Romaniei.

"Trist, vorbeam ca o luam de la capat, ca este un nou inceput, uitam. Vedem ca au fost sabloane. Am aratat ca niste juniori, toti vorbeau de tineri, sa promovam tineri. Am avut astazi in teren Manea, Marin, Hagi, Puscas, Cicaldau, o sumedenie de baieti de la nationala sub 21, pretentii peste pretentii. Realitatea este cea pe care am vazut-o. Acesti copii, inca copii, nu aveau ce cauta atat de multi la nationala.

Trebuia langa ei sa vii cu jucatori cu experienta, care sa duca greul. Disperarea asta dupa tineri, fara o filosofie clara, cu doi juniori in teren, trebuie sa vina in mod natural.

Este de-a dreptul rusinos, Am fost niste juniori in fata unor seniori care n-au avut la mana, au defilat cu noi. Ce pot sa spun, poate de la un Cretu avem prea mari pretentii, sa nu uitam ca vine de la Olimpija Ljubljana", a spus Ciprian Marica la finalul partidei.

Marica l-a atacat pe Radoi dupa declaratiile facute dupa meci, in care selectionerul era cu adevarat distrus de meciul pe care nationala sa l-a facut si a declarat ca se teme de meciul cu Austria.



"Nu e mesajul pe care sa il transmiti ca antrenor, parerea mea, oricat ai fi de trist. Daca antrenorul isi pierde increderea, atunci noi ce sa mai vorbim", a spus Marica.