După ce Gigi Becali că transferul lui Anderson Ceara este gata, mutarea a picat în ultimul moment, după ce medicii roș-albaștrilor au descoperit faptul că brazilianul a fost operat în trecut la ambele picioare.

Nicholas Opoku, fotbalistul cu care ar negocia FCSB, operat la genunchi! Mihai Stoica:

Oficialii de la Csikzsereda, în frunte cu Zoltan Szondy, și cei de la FCSB, reprezentați de Mihai Stoica, s-au contrat de la distanță. Președintele clubului din Harghita i-a acuzat pe roș-albaștri de lipsă de profesionalism și de faptul că au divulgat informații false în spațiul public în legătură cu starea medicală a lui Ceara.

În replică, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat în detaliu de ce a picat transferul lui Anderson Ceara. Concret, Mihai Stoica a transmis că este exclus ca FCSB să transfere un jucător operat la ambele picioare, roș-albaștrii temându-se de riscul unei recidive.

Se pare însă că aceeași poveste este pe cale să se repete. În ultimele ore, s-a vehiculat că FCSB ar negocia cu Nicholas Opoku, un fundaș central din Ghana, în vârstă de 28 de ani, care, din 2024, evoluează la Kasimpasa.

Stoperul ghanez cotat la 1,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, nu va mai prelungi contractul scadent în această vară și ar putea ajunge gratis la FCSB.

Totuși, este destul de probabil ca mutarea să nu se finalizeze. Motivul? Dacă FCSB ar cântări cu aceeași ”unitate de măsură” folosită în cazul lui Anderson Ceara, atunci transferul lui Opoku este exclus. În 2019, fotbalistul din Ghana a fost scos din joc o perioadă îndelungată din cauza unei accidentări destul de serioase la genunchi.

Apoi, doi ani mai târziu, pe când se afla la Amiens, Nicholas Opoku a ratat un an întreg după ce și-a rupt ligamentele încrucișate și a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

”Ce a spus Mihai Stoica după transferul ratat de Anderson Ceara:

”Mai facem un RMN la ambii genunchi. Medicul nostru a avut o opinie, am luat o a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, fostul nostru medic Codorean. Bineînțeles, am luat și opinia medicului specialist care a interpretat examenul RMN. Toate cele trei păreri au coincis. Medicul nostru a luat legătura cu medicul echipei Csikszereda, știa că au fost probleme în sensul că a fost operat la ambii genunchi, dar nu știa că problemele, la momentul ăsta, sunt pentru noi insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea”, a spus Mihai Stoica.