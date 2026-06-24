Ardelenii vor să înceapă transferurile cu care să atace titlul și calificarea în cupele europene, dar până atunci clubul a bifat câteva plecări importante. Mihai Popa (Motor Lublin), Matei Ilie (Kasimpașa) și Mohammed Kamara (Rapid) au plecat deja de la echipă. Lor li se adaugă și Ciprian Deac, care s-a retras.

Karlo Muhar ar putea pleca de la CFR Cluj

Portalul Transferfeed anunță că CFR Cluj se poate despărți în perioada următoare de un alt fotbalist important. Karlo Muhar (30 de ani) ar putea schimba echipa, chiar dacă mai are un an de contract cu echipa din Gruia.

”Mijlocașul defensiv croat Karlo Muhar, în vârstă de 30 de ani, este una dintre posibilele plecări de la CFR Cluj în această vară. Contractul său cu clubul este valabil până la 30 iunie 2027”, transmite sursa citată.

Informația a fost prezentată și de Sport.ro. Doi dintre cei mai importanți jucători ai ardelenior, Muhar și Damjan Djokovic (36 de ani), pot părăsi echipa în această vară.

Muhar a fost transferat de CFR Cluj în 2022, iar în 2024 a ajuns în Arabia Saudită, pentru 1,5 milioane de euro, la Al-Orobah. S-a întors gratis înapoi după un singur sezon.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Antonio Folha (nou)

Veniri - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina), Mateo Miclăuș (Unirea Alba Iulia)

Plecări - Ciprian Deac (retras din activitate), Tidiane Keita (Ordabasy / 500.000 euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 euro), Alibek Aliev (FCU Cluj / gratis), Mihai Popa (Motor Lublin / gratis)