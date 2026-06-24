Până acum, FCSB l-a adus doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne, de la Caen, iar lista plecărilor este destul de lungă și îl include și pe căpitanul Darius Olaru, vândut la Royale Union Saint-Gilloise, pentru 3 milioane de euro.

Dumitru Dragomir: "Trei fotbaliști au rămas la FCSB"

Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că FCSB a rămas cu doar trei jucători de valoare în lot și spune că Gigi Becali trebui să investească serios în transferurile din această vară.

"Au mai rămas trei fotbaliști la FCSB. Portarul, Tănase și Tavi Popescu, chiar dacă nu prea a mai jucat, dar mie îmi place", a spus Dragomir, pentru PRO TV.

În opinia lui Dragomir, o mutare importantă pe care FCSB ar putea să o realizeze ar fi aducerea lui Denis Drăguș. Atacantul se află sub contract cu Trabzonspor, iar Gigi Becali i-a promis un salariu de aproximativ un milion de euro.

"Transferul lui Drăguș ar fi extraordinar, dar să-l aducă întâi. E greu de adus. Ăsta e fotbalist și fotbaliștii buni nu vin în România. Numai Gigi Becali poate să-l aducă pentru că el are banii cei mai mulți dintre conducători. Categoric ar ajuta FCSB", a mai spus Dragomir.