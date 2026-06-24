Până acum, FCSB l-a adus doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne, de la Caen, iar lista plecărilor este destul de lungă și îl include și pe căpitanul Darius Olaru, vândut la Royale Union Saint-Gilloise, pentru 3 milioane de euro.
Dumitru Dragomir: "Trei fotbaliști au rămas la FCSB"
Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că FCSB a rămas cu doar trei jucători de valoare în lot și spune că Gigi Becali trebui să investească serios în transferurile din această vară.
"Au mai rămas trei fotbaliști la FCSB. Portarul, Tănase și Tavi Popescu, chiar dacă nu prea a mai jucat, dar mie îmi place", a spus Dragomir, pentru PRO TV.
În opinia lui Dragomir, o mutare importantă pe care FCSB ar putea să o realizeze ar fi aducerea lui Denis Drăguș. Atacantul se află sub contract cu Trabzonspor, iar Gigi Becali i-a promis un salariu de aproximativ un milion de euro.
"Transferul lui Drăguș ar fi extraordinar, dar să-l aducă întâi. E greu de adus. Ăsta e fotbalist și fotbaliștii buni nu vin în România. Numai Gigi Becali poate să-l aducă pentru că el are banii cei mai mulți dintre conducători. Categoric ar ajuta FCSB", a mai spus Dragomir.
FCSB | Venirile și plecările din această fereastră de mercato
Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)
Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)
Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Florin Tănase, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)
Ce a spus tatăl lui Mihai Drăguș despre posibilul transfer la FCSB
Tatăl lui Drăguș, Mihai Drăguș, consideră că un transfer la FCSB poate fi o rampă de lansare pentru Drăguș și un bine și pentru echipa națională de fotbal a României.
”Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic.
(n.r. Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.
El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB.
Și mai ales că-l iubește Gigi Becali. Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”, a spus Mihai Drăguș pentru Pro TV și Sport.ro.