Bogdanovic este în prezent analist sportiv la un post de televiziune din Serbia și, în timp ce comenta eliminarea lui Nathan Ngoy, care a faultat din postura de ultim apărător în Belgia - Iran, a făcut o serie de declarații rasiste: ”La acest nivel, să fii ultimul apărător, să ratezi o minge care stă pe loc și apoi să fii eliminat... Am spus mereu despre acești jucători și nu sunt rasist, dar jucătorii de culoare nu au concentrarea necesară pentru a rezista mai mult de 60-80 de minute.

Am jucat alături de ei. Uneori trebuia să ne protejăm propriii colegi de greșelile pe care le puteau face. Fotbalul modern nu permite astfel de erori la nivelul Cupei Mondiale”, a spus Rade Bogdanovic

La doar câteva zile după acele declarații, Rade Bogdanovic a revenit cu scuze.

”Îmi prezint sincere scuze pentru declarația mea legată de jucătorii de culoare”, a spus Bogdanovic într-un comunicat emis către Reuters.

Și RTS, postul TV la care Bogdanovic este analist sportiv a avut o reacție oficială cu privire la acest incident.

”Dorim să profităm de această ocazie pentru a ne cere scuze, în calitate de post de televiziune, pentru afirmația făcută în cadrul programului nostru referitoare la membrii unei anumite rase”, se arată în comunicatul RTS, unde se mai specifică faptul că Bogdanovic nu este un angajat al postului TV, ci un colaborator pe durata Mondialului.

Gigi Becali, derapaj rasist în direct

În timp ce se referea la situația lui Siyabonga Ngezana, care a refuzat operația cu speranța că va ajunge la Mondial, lucru ce nu s-a întâmplat și a ajuns, în cele din urmă, tot ”la cuțit”, patronul de la FCSB a declarat că, deși Mihai Stoica a încercat să îi explice de mult timp că nu va putea ajunge la turneul final în starea în care se află, fundașul sud-african s-a încăpățânat și a refuzat să ajungă la operație, iar, în opinia lui Gigi Becali, totul s-a tras de la faptul că fundașul vine de pe continentul african.

”În mintea lui era că nu se operează ca să meargă la Mondial. Uite că nu l-au luat, am pierdut și banii de acolo. MM îi spunea: 'Băi, nu o să te ia nimeni, că nu mai poți să joci. Chiar dacă te duci, nu ai cum să joci'. I-a spus și doctorul: 'Nu are cum să joace'. El nu voia să înțeleagă.

Ăștia, știți la cine mă refer, nu înțeleg. Ăștia care vin din țările africane nu înțeleg, nu poți să o scoți la capăt cu ei. 'Domne-le, te amendez 30.000 de euro'. 'Da...', nu întreabă de ce. Ce știe el de 30.000 de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe ca să nu se interpreteze. Nu te înțelegi cu ei. Lucescu îmi spunea niște lucruri, dar nu le mai repet acum. Mai are un an sau doi”, a spus Gigi Becali.