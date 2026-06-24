Articol scris de Matei Barbu

Cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, nu va putea găzdui meciuri de fotbal în perioada 17-19 iulie. În acea perioadă, complexul va fi rezervat unui eveniment caritabil.

Arena Națională rămâne închisă pentru Dinamo și FCSB

Din acest motiv, programarea partidelor în acel interval este imposibilă, inclusiv pentru prima etapă a noului sezon de campionat. În aceste condiții, cele două formații bucureștene, Dinamo București și FCSB, sunt nevoite să găsească alte alternative pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu. Variantele aflate la dispoziția celor două cluburi sunt stadionul din Ghencea și stadionul Arcul de Triumf, în funcție de disponibilitatea acestora și de programul competițional.

Situația vine după o perioadă extrem de aglomerată pentru Arena Națională, care a găzduit numeroase evenimente, inclusiv concerte internaționale, urmate de lucrări de refacere a gazonului.

Deși suprafața de joc se află în proces de reamenajare, calendarul exact al redeschiderii stadionului pentru partidele de fotbal nu este încă stabilit. Revenirea meciurilor pe Arena Națională ar putea avea loc la sfârșitul lunii iulie sau la începutul lunii august, în funcție de stadiul lucrărilor și de programările viitoare.

Mai mult, arena va fi indisponibilă și în luna septembrie. În perioada 18-20 septembrie 2026, în zona stadionului este programat Asia Fest. În același weekend ar urma să se dispute etapa a 10-a din SuperLiga României, ceea ce ar putea crea noi dificultăți de programare pentru echipele care folosesc Arena Națională.

Ulterior, competiția internă va fi întreruptă de pauza rezervată echipei naționale a României pentru cele patru meciuri programate în UEFA Nations League.

Organizatorii Asia Fest au anunțat că ediția din acest an se va desfășura între 18 și 20 septembrie 2026 și va include spectacole, prezentări culturale, gastronomie tradițională asiatică, ateliere și expoziții, evenimentul urmând să aibă loc în curtea Arenei Naționale, la intrarea dinspre Strada Maior Coravu.