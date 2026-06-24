GALERIE FOTO O nouă victorie de zece: Gabriela Ruse, în formă înainte de Wimbledon. A ajuns în sferturi la Bad Homburg

O nouă victorie de zece: Gabriela Ruse, în formă înainte de Wimbledon. A ajuns în sferturi la Bad Homburg Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale competiției WTA 500 de la Bad Homburg.

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Gabriela RuseAnna KalinskayaWTA Bad HomburgTenis WTA
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Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 3
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Gabriela Ruse (28 de ani, 105 WTA) își continuă parcursul victorios pe iarba de la Bad Homburg, Germania, în săptămâna premergătoare turneului de la Wimbledon.

Sportiva din București a trecut de patru nume incomode în această competiție: Shuai Zhang, Taylor Townsend, Linda Noskova (10 WTA) și Anna Kalinskaya (20 WTA).

Gabriela Ruse a eliminat, consecutiv, numerele 10 și 20 WTA, la Bad Homburg

Pe tabloul principal, Ruse a confirmat unul dintre rezultatele anului - victorie 6-1, 6-3 contra Lindei Noskova, număr 10 mondial - cu un alt succes fără set pierdut, bifat împotriva numărului 20 WTA, Anna Kalinskaya. Rusoaica a cedat scor 7-5, 6-2, după 100 de minute de joc.

În setul întâi, Gabriela Ruse a reușit desprinderea târziu, făcând break-ul decisiv în penultimul game al setului intrat în prelungiri și încheiat după 53 de minute.

Al doilea set a văzut-o pe Gabriela Ruse debutând cu break, moment care a ridicat și mai mult încrederea sportivei din țara noastră; Ruse a reușit un al doilea game pe serva rusoaicei, în game-ul cinci și a obținut calificarea la a patra minge de meci procurată.

Posibil duel cu Iga Swiatek, în sferturile de finală

Kalinskaya a acuzat probleme de ordin medical pe durata partidei, cerând și un timeout medical pentru tratarea durerilor acuzate în zona șoldului stâng.

Ruse și-a menținut însă intact nivelul de concentrare și nu a risipit prea multă energie în a tranșa calificarea.

În faza ultimelor opt jucătoare, Gabriela Ruse va întâlni jucătoarea mai bună din duelul Iga Swiatek (3 WTA) - Emma Navarro (24 WTA).

Ruse urcă peste 20 de locuri în clasament

Pentru această performanță, Gabriela Ruse și-a apropiat un premiu în valoare de €30,435, iar clasamentul actualizat o vede urcând nu mai puțin de 21 de locuri, cu câteva zile înainte de Wimbledon, până pe poziția 84.

În 2026, Gabriela Ruse a ajuns la un palmares de 19 victorii și 14 înfrângeri. În urmă cu douăsprezece zile, Ruse a jucat un alt sfert de finală de turneu WTA, la 'S-Hertogenbosch, demonstrând prin aceste două turnee că traversează o formă bună, înaintea competiției de mare șlem din Londra.

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