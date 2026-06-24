Baba Alhassan, Vlad Chiricheș, Darius Olaru, Daniel Graovac și Mamadou Thiam au plecat deja de la echipă.
Încă un jucător a plecat de la FCSB! Gigi Becali i-a reziliat contractul
FCSB s-a despărțit în această vară de mai mulți jucători.
Miercuri, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a mai dat afară un jucător. Fundașul stânga David Kiki a semnat rezilierea contractului cu FCSB, potrivit Iamsport.
David Kiki mai avea un an de contract cu formația condusă de Gigi Becali, însă finanțatorul roș-albaștrilor anunțase deja că nu se va mai baza pe fotbalistul din Benin.
Kiki era jucătorul celor de la FCSB din 2024, însă, în cei doi ani în care a îmbrăcat echipamentul roș-albastru, fundașul lateral a bifat doar 17 apariții.
- 300.000 de euro este cota de piață a lui David Kiki, potrivit Transfermarkt.
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