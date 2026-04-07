Pe Sport.ro sunt toate reacțiile din lumea fotbalului atât din România, cât și din presa internațională. Mircea Lucescu a lăsat o moștenire incomensurabilă în „sportul-rege”. Gică Hagi, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu Update, 22:33: Gică Hagi a reacționat și el după moartea legendarului Mircea Lucescu. ”Regele”, care are șanse mari să îi urmeze lui ”Il Luce” pe banca echipei naționale, a fost extrem de afectat de moartea mentorului său și și-a găsit cu greu cuvintele, înainte de a izbucni în lacrimi. „Nu-mi vine să cred! A fost un om extraordinar în viața mea. Un profesor, cum am mai spus și înainte. Speram că va avea puterea să treacă și peste acest examen foarte greu, dar din păcate astăzi a plecat de lângă noi. Vă rog frumos, eu de-abia pot să vorbesc. Eu doar atât spun. Am fost un copil pe care l-a crescut, l-a adus de la juniori direct la echipa mare. Atât pot să zic. A însemnat și vă insemna mereu ceva în sufletul mereu. A fost că un părinte, m-a crescut, m-a educat. Mi-e greu să vorbesc”, a spus Gică Hagi la Digi24, înainte de a izbucni în lacrimi. Ianis Hagi, scrisoare emoționantă în memoria lui Mircea Lucescu Update, 22:29: Ianis Hagi a publicat, pe contul său de Instagram, o scrisoare emoționantă în memoria legendarului Mircea Lucescu. „Dragă nea Mircea, Cu inima grea scriu aceste rânduri… Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată. Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața. Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit. Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi, pe Instagram. Simona Halep, despre Mircea Lucescu: „Respect profund pentru tot ce a însemnat” Update, 22:14: Lisav Eissat, Simona Halep, Denis Drăguș, Alexandru Chipciu, Umit Akdag, Valentin Mihăilă, Marius Marin și Adrian Șut au reacționat după pierderea legendarului antrenor român, pe Instagram, la secțiunea „story”.

Gică Popescu și Ciprian Marica, afectați de pierderea lui Mircea Lucescu Update, 22:09: Gică Popescu și Ciprian Marica și-au exprimat durerea după moartea lui Mircea Lucescu.

Gigi Becali, în memoria lui Mircea Lucescu: „Nu se mai naşte nimeni ca el” Update, 21:52: Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a transmis faptul că gloria obținută de Mircea Lucescu va fi foarte greu de atins de oricine din fotbalul românesc și internațional. „El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1. El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva” - au fost cuvintele lui Gigi Becali, conform fanatik.ro. Update, 21:35: Ministerul Afacerilor Interne și-a exprimat regretul după moartea lui Mircea Lucescu.

Ilie Dumitrescu: „Este foarte greu să accept” Update, 21:30: Ilie Dumitrescu s-a arătat profund afectat de vestea decesului legendarului Mircea Lucescu. „Este o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. La 18 ani, când am intrat în contact cu performanța, era un om care și-a pus amprenta asupra fotbalului românesc. Eu am rămas cu profesionalismul de dinaintea meciului cu Turcia. Am avut șansa să stau în hotel cu Mircea Lucescu. Cunoștea în detaliu fiecare jucător cu calități și cu defecte. Energia pozitivă pe care o avea și încrederea pe care a încercat să o transmită jucătorilor. Este foarte greu să accept după dialogul ăla că nu o să mai am șansa să vorbesc cu Mircea Lucescu. S-a întâmplat foarte repede. Am spus că trebuie să îi mulțumim că a rămas alături de națională. A dat totul pentru fotbal. Spun că a dat totul că a demonstrat că și după problemele medicale a rămas aici, unde s-a simțit foarte bine. Trebuie să ne gândim la doamna Neli, să transmitem condoleanțe, este o pierdere imensă pentru familie, pentru fotbalul românesc”, a spus Ilie Dumitrescu. Mesajele lui Dinamo, FCSB și CFR Cluj după pierderea lui Mircea Lucescu. Update, 21:23: Dinamo, FCSB și CFR Cluj au reacționat, de asemenea, după moartea lui Mircea Lucescu prin intermediul rețelelor sociale.

Update, 21:20: „Rămas bun, Mircea Lucescu! Mulţumim pentru tot!”, a scris Corvinul Hunedoara, care și-a trecut poza de profil cu emblema clubului pe alb-negru.

LPF: „Fotbalul românesc este infinit mai sărac” Update 21:15: Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și-a exprimat regretul pentru tragedia care a lovit fotbalul românesc. „De astăzi, fotbalul românesc este infinit mai sărac! Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istorie, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. În semn de respect pentru memoria marelui dispărut, Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca toate partidele următoarei etape să fie precedate de un moment de reculegere. Gino Iorgulescu, în numele Ligii Profesioniste de Fotbal, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!” - este comunicatul emis de LPF. Reacția lui Răzvan Burleanu și a FRF după pierderea lui Mircea Lucescu Update, 21:10: FRF și Răzvan Burleanu și-au exprimat regretul pentru pierderea fostului selecționer Mircea Lucescu. „Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore. Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta” - se arată pe site-ul FRF. Burleanu: „Este o zi neagră pentru România” „Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. „Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină. Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace! În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a adăugat FRF. Reacția emoționantă din partea Rapidului Rapid București, club antrenat în trecut de Mircea Lucescu, a avut prima reacție după tragicul eveniment. „Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Rapid pe Facebook.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții. Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009). Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată. Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid. Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.