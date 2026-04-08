Adrian Mutu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu.

Adrian Mutu: ”Pentru fotbal a trăit și pentru fotbal a murit!”

”Briliantul” a mărturisit că este șocat de dispariția legendarului antrenor, având în vedere că tehnicianul s-a aflat pe banca echipei naționale a României la barajul cu Turcia.

Mutu a transmis condoleanțe familiei Lucescu și și-a arătat admirația față de cel considerat cel mai mare antrenor român din toate timpurile.

”O veste incredibil de tristă, am rămas șocat. Chiar dacă pe undeva mă așteptam, am văzut că domnul Lucescu este în spital, vârsta pe care o avea... Totuși nu îți vine să crezi că se poate întâmpla cu o persoană ca dânsul, pe care l-am văzut acum câteva zile, chiar înainte de barajul cu Turcia și se poate schimba în atât de puțin timp viața unei familii.

Aș vrea să transmit familiei Lucescu, lui Răzvan, doamnei Neli condoleanțe sincere și sper să poată trece peste acest episod. Cu toate că nea Mircea nu mi-a fost antrenor, nu am lucrat cu el, a fost un antrenor cu ’A’ mare, pe care l-am admirat foarte mult și mi-aș dori să am și eu o carieră de antrenor cum a avut dânsul. Dumnezeu să îl odihnească și încă o dată spun, sper ca familia Lucescu să treacă ușor peste acest episod.

Am citit că dânsul voia să plece din spital să fie pe bancă alături de echipa națională. Fotbalul i-a dat totul, pentru fotbal a trăit și pentru fotbal a murit”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.