Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la doar câteva zile după ce a stat pe banca echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia pierdut de tricolori cu scorul de 0-1.

Marius Șumudică, îndurerat de moartea lui Mircea Lucescu

Lucescu a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri, iar în ultimele zile starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

Marius Șumudică, fostul elev al lui Mircea Lucescu și unul dintre apropiații săi, a fost printre cei care au reacționat la moartea tehnicianului. Șumudică a transmis un mesaj plin de durere la aflarea veștii.

”Marți seară, când am aflat că nea Mircea nu mai este printre noi, pentru mine timpul parcă s-a oprit. Aș fi vrut să-l pot da înapoi. Măcar până în momentul în care m-a luat de la Sportul Studențesc și mi-a spus că sunt unul dintre cei mai inteligenți jucători pe care i-a antrenat. Apoi să retrăiesc alături de el clipele de după ce am câștigat titlul și Cupa cu Rapid.

Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să știi că datorită ție m-am realizat ca fotbalist, ca antrenor, ca om. Ție îți datorez totul! Dacă aș avea o putere, aș șterge marțea asta din calendar. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu și legenda noastră, a tuturor”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.