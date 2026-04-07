Jurnalistul care i-a sărutat mâna lui Mircea Lucescu dezvăluie: ”Am vorbit cu Răzvan!”

Conform comunicatului emis de SUUB, în urma unui examen CT, medicii au constatat faptul că Mircea Lucescu a suferit multiple accidente vasculare cerebrale și prezintă cheaguri de sânge la nivelul plămânilor.

Ismail Er: ”Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan!”

Jurnalistul turc Ismail Er, cel care în urmă cu doar câteva zile, după barajul Turcia – România, era surprins cum îi sărută mâna lui Mircea Lucescu, a dezvăluit o discuție purtată în ultimele ore cu Răzvan Lucescu în legătură cu starea fostului selecționer.

Jurnalistul a dezvăluit că Răzvan Lucescu are încredere că tatăl său își va reveni, pentru că se luptă pentru viața lui.

”Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan, și cu prietenul și interpretul său de nedespărțit, Sinan Serhatlioglu. A spus că se agață de viață, așteaptă rugăciuni, și a adăugat: ‘Zodia Taurului este încăpățânată (n.r. luna aprilie stă în zodia Taurului). Credința lui este puternică. Se va ridica din nou’”, a scris, pe X.com, jurnalistul Ismail Er.