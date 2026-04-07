Jurnalistul care i-a sărutat mâna lui Mircea Lucescu dezvăluie: ”Am vorbit cu Răzvan!”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu se află în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri.

TAGS:
Mircea Lucescuismail erinfarctRazvan Lucescu
Din articol

Conform comunicatului emis de SUUB, în urma unui examen CT, medicii au constatat faptul că Mircea Lucescu a suferit multiple accidente vasculare cerebrale și prezintă cheaguri de sânge la nivelul plămânilor.

Ismail Er: ”Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan!”

Jurnalistul turc Ismail Er, cel care în urmă cu doar câteva zile, după barajul Turcia – România, era surprins cum îi sărută mâna lui Mircea Lucescu, a dezvăluit o discuție purtată în ultimele ore cu Răzvan Lucescu în legătură cu starea fostului selecționer.

Jurnalistul a dezvăluit că Răzvan Lucescu are încredere că tatăl său își va reveni, pentru că se luptă pentru viața lui.

Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan, și cu prietenul și interpretul său de nedespărțit, Sinan Serhatlioglu. A spus că se agață de viață, așteaptă rugăciuni, și a adăugat: ‘Zodia Taurului este încăpățânată (n.r. luna aprilie stă în zodia Taurului). Credința lui este puternică. Se va ridica din nou’”, a scris, pe X.com, jurnalistul Ismail Er.

Procedura ECMO nu mai este o variantă pentru Mircea Lucescu

Medicii au renunțat la varianta ECMO în cazul lui Mircea Lucescu, o procedură prin care un aparat preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor și le oferă pacienților suport cardiac și respirator.

Fostul selecționer al echipei naționale a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, dar medicii au constatat și că are mai multe cheaguri de sânge în plămâni. Din acest motiv, se pare că procedura ECMO nu mai este o soluție în cazul lui Mircea Lucescu, având în vedere că trupul tehnicianului este extrem de slăbit și nu ar rezista la o astfel de intervenție.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!