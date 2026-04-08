„Il Luce” și-a petrecut o bună parte a carierei de antrenor în Italia, unde le-a pregătit pe Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995 și 1995-1996), Reggiana (1996) și Inter Milano (1998-1999). Alături de Brescia a reușit să și promoveze, câștigând Serie B, în sezonul 1991-1992.

Marele regret al lui Mircea Lucescu, dezvăluit în Italia

Presa din Italia tratează cu maxim interes tragicul eveniment. Claudio Beneforti, un jurnalist italian experimentat, a dezvăluit marele regret al fostului selecționer al României, respectiv că nu a reușit să se impună ca antrenor la Inter Milano.

„Duce în mormânt un mare regret, unul pe care mi l-a mărturisit mereu: că nu s-a descurcat bine la Inter, că nu și-a demonstrat marele talent acolo.

Îi părea rău, pentru că Moratti (n.r.- fostul patron al Interului) a fost un mare gentleman, dar exista conștientizarea faptului că Moratti îi înțelesese valoarea, în ciuda sezonului slab. Și asta, în adâncul sufletului, l-a încurajat”, a susținut Beneforti, potrivit tuttomercatoweb.com.

Portret la superlativ pentru „Il Luce”

Ziaristul italian l-a descris ulterior la superlativ pe Mircea Lucescu ca persoană, dincolo de realizările sale ca antrenor.

„Pe lângă faptul că a fost un prieten adevărat, Mircea a fost o persoană minunată. Mai mult decât un antrenor de fotbal sau un profesor: l-aș numi un lider magnific al jocului. A învățat lumea despre fotbal într-un mod minunat, de-a lungul vieții sale.

A antrenat peste tot și am auzit ultima dată de el la sfârșitul lunii octombrie. Era meciul FCSB-Bologna din Europa League și l-am sunat să-mi povestească despre echipa României, din moment ce el revenise în rolul de selecționer al României”, a adăugat Claudio Beneforti.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Sport.ro vă ține la curent cu toate informațiile despre programul funeraliilor și momentele în care cei care l-au admirat pe „Il Luce" îi pot aduce un ultim omagiu.

Miercuri, începând cu ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională.

Accesul publicului va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.