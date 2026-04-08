Nadia Comăneci a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu

Tragedia dispariției lui Mircea Lucescu a depășit cu mult granițele fotbalului și a atins personalități din toate sporturile și domeniile.

După moartea legendarului antrenor a reacționat și Nadia Comăneci, marea gimnastă care a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, și-a arătat regretul față de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu.

”Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag! Ai fost mai mult decât o legendă, ai fost inspirație pentru noi toți”, a transmis Nadia Comăneci pe rețelele sociale.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus de astăzi la Arena Națională.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.