Fostul internaţional Ion ”Liţă” Dumitru i-a adus un omagiu emoţionant lui Mircea Lucescu, coleg de generaţie, spunând că nici acum nu-i vine să creadă că bunul său prieten nu mai este.

Cei doi au participat împreună la Campionatul Mondial din 1970.

Atunci, Mircea Lucescu era căpitanul naționalei României într-o echipă ”tricoloră” în care i-a avut alături pe Necula ”Rică” Răducanu, Lajos Sătmăreanu, Nicolae Lupescu, Cornel Dinu, Dan Coe, Emeric Dembroschi, Nicolae Dobrin, Florea Dumitrache, Radu Nunweiller (VI), Ion ”Liță” Dumitru, Flavius Domide și restul eroilor noștri de la Guadalajara, acolo unde România a jucat toate cele trei meciuri din grupă (0-1 cu Anglia, 2-1 cu Cehoslovacia și 2-3 cu Brazilia lui Pele, care avea să devină campioana mondială).

Mesajul lui Ion ”Liță” Dumitru: ”Refuz să accept că nu mai eşti”

„La o zi după tine, Mircea…Nici acum nu-mi vine să cred!

Parcă refuz să accept că nu mai eşti… că nu mai pot pune mâna pe telefon să te sun, să mai schimbăm o vorbă despre fotbal, despre viaţă, despre „ce mai facem noi”.

Să îţi aud vocea : „Lită, ce mai faci?” A trecut doar o zi… N-am putut să mă adun.

Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine. Pentru că nu am pierdut doar un nume uriaş al fotbalului. Am pierdut un om drag. Am pierdut un prieten.

Pentru lume ai fost Mircea Lucescu — unul dintre cei mai mari antrenori, un simbol, un om care a dus fotbalul românesc peste tot în lume.

Pentru mine… ai fost Mircea. Omul cu care am împărţit generaţii, amintiri, gânduri, contraziceri şi momente care nu se văd în statistici, dar care rămân pentru totdeauna.

Am vorbit cu tine acum o săptămână…cine s-ar fi gândit că aceea avea să fie ultima oară? Am vorbit despre meciuri, despre baraj, despre lucruri care pentru noi erau fireşti. Doamne, dacă ştiam că e ultima oară, nu închideam telefonul. Mai spuneam ceva. Orice. Sau poate nu spuneam nimic… doar te ascultam. Dar acum… a rămas doar liniştea.

Imi vin în minte momentele noastre, discuţiile, felul în care vedeai fotbalul… mereu cu un pas înainte. Erai ambiţios, încăpăţânat în sensul bun, voiai mereu mai mult. Pentru tine nu exista „destul”. Tu nu ştiai să trăieşti altfel decât intens.

”Mi-ai fost rival, mi-ai fost coleg, dar mai ales mi-ai fost prieten”

Fotbalul nu era o meserie pentru tine. Era viaţa ta. Respiraţia ta. Şi poate că tocmai asta… te-a şi consumat.

Mi-ai fost rival, mi-ai fost coleg, dar mai ales mi-ai fost prieten. Într-o lume în care puţini rămân aproape, tu ai rămas.

E o ruptură pe care o simt adânc. Ca şi cum o parte din mine, din generaţia noastră, din tot ce am fost… a plecat odată cu tine.

Drum lin, prieten drag! Să te ierte Dumnezeu şi să te odihnească în pace! Iar eu… eu rămân cu amintirile. Şi cu dorul care nu va trece niciodată!”, a scris Liţă Dumitru pe Facebook.