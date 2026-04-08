Edi Iordănescu este cel care a antrenat echipa națională a României înaintea lui Mircea Lucescu.

Edi Iordănescu: ”Fotbalul românesc nu poate fi imaginat fără Mircea Lucescu!”

Fostul selecționer al României a transmis un mesaj emoționant după moartea legendarului antrenor și a adus aminte despre moștenirea pe care Mircea Lucescu o lasă fotbalului românesc și nu numai.

De altfel, Edi Iordănescu a ținut să transmită condoleanțe familiei Lucescu.

”Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul…

În fața unei personalități atât de ample și în fața unei clipe pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim. Sau măcar să o trăim mult, mult mai târziu… Fotbalul românesc în care am crescut și pe care îl iubim cu toții nu poate fi imaginat, așa cum îl știm, fără Mircea Lucescu.

Iar dacă de-acum, dintr-o zi de mare tristețe, omul nu se mai află printre noi, fiți siguri că jucătorul și antrenorul vor rămâne mereu prezenți și la fel de importanți, orice s-ar întâmpla! Prin modelul de luptător, vizionar, inovator, pedagog și câștigător pe care l-a fixat Mircea Lucescu.

Prin amprenta constructivă lăsată pentru generații și generații de fotbaliști, antrenori, conducători și suporteri. Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Condoleanțe familiei”, a transmis Edi Iordănescu, potrivit Prosport.