Presa din străinătate a reacționat rapid după anunțul venit de la București. Jurnaliștii de peste hotare au scris despre moștenirea pe care Mircea Lucescu o lasă în fotbalul mondial.

L'Equipe, Marca și Gazzetta dello Sport, elogii pentru Mircea Lucescu

La Gazzetta dello Sport: "A murit un vizionar al fotbalului. Mircea Lucescu a fost antrenor la Pisa, Inter și Brescia. Un adevărat Nikola Tesla al fotbalului, Lucescu a câștigat 36 de trofee în carieră, printre care și Cupa UEFA cu Șahtior".

Marca: "Mircea Lucescu fusese internat după ce i s-a făcut rău la un antrenament al echipei naționale. Lucescu a fost un om care a revoluționat fotbalul din România".

L'Equipe: "A murit Mircea Lucescu, antrenorul care a cucerit 36 de trofee pe parcursul unei cariere de 45 de ani. A fost o legendă pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel european. Și-a dedicat întreaga viață fotbalului, până în ultimul moment".

Daily Mail: "Marele antrenor român Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Lucescu a fost un obișnuit să câștige trofee pe bandă rulantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. El a fost internat în spital după ce a suferit un infarct".

CSB Sports: "Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins în spital, fiind internat după infarctul suferit vineri. A câștigat 36 de trofee în carieră, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time al antrenorilor. După Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (38)".

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani

Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat de presă în care a confirmat moartea legendarului antrenor.

”Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.

Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.

Deși în urmă cu doar câteva zile se afla pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia, scor 0-1, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid.

Pe 29 martie, chiar înaintea amicalului cu Slovacia, tehnicianului i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, după ce a suferit o aritmie cardiacă, însă a fost resuscitat de medicii echipei naționale și transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde i s-a montat un defibrilator.

După câteva zile, starea fostului selecționer părea că se ameliorase, însă chiar în ziua în care trebuia externat, vineri, pe 3 apriie, acesta a făcut un infarct miocardic acut. Medicii l-au resuscitat, însă starea antrenorului s-a deteriorat rapid și a fost mutat la ATI, în comă indusă, unde a fost susținut de aparate.