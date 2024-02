Nemții încep să piardă tot mai mulți dintre fotbaliștii care au scris istorie după Al Doilea Război Mondial. După decesul lui Franz Beckenbauer de la 7 ianuarie, la 20 februarie a decedat și Andreas Brehme.

Brehme a fost prezent la înmormântarea bunului său prieten și nimic nu prevestea ce avea să se întâmple la mai puțin de două luni distanță. Fostul fundaș a fost afectat de decesul lui Beckenbauer și a plâns la ceremonie.

A plâns pentru Beckenbauer, a plâns și pentru el. Totul pare că se leagă pentru Brehme, fost fotbalist cu o intuiție parcă din altă lume și care i-a marcat profund cariera.

”Cred că în Rai va forma un triunghi magic cu Pele și Maradona. Când eram mic, ca probabil orice băiat din Germania, aveam un afiș cu Franz Beckenbauer atârnat deasupra patului”, spunea emoționat Brehme la înmormântarea lui Beckenbauer, pentru ca acum să îl urmeze în echipa de Sus. Erau legați de o prietenie puternică, iar Beckenbauer nu îl omitea din cartea sa de memorii:

”De multă vreme nu ne mai raportăm unul la altul în alți termeni decât cel de prieten”.

Brehme e parte din istoria fotbalului german, parte dintr-o filă importantă a participărilor la Cupa Mondială. De el se leagă multe performanțe bifate de echipele de club pentru care a jucat, dar victoria din finala Mondialului din 1990 a rămas gravată în mințile suporterilor.

Ca notă istorică, Germania trecea printr-o perioadă grea în anii 90, poate cea mai dificilă după Al Doilea Război Mondial, cu scindarea de la nivel intern, RFG (Republica Federală Germană) și RDG (Republica Democrată Germană).

RFG a ajuns în finala Cupei Mondiale din 1990, iar Andreas Brehme a adus victoria contra Argentinei marelui Maradona. Meciul s-a terminat 1-0, iar fostul fundaș lateral marca în minutul 85, de la 11 metri. Un moment unic în cariera sa, plină de premiere și de borne care datează până azi.

Brehme a cucerit de două ori titlul în Bundesliga, cu Bayern Munchen, în 1987, și cu FC Kaiserslautern, în 1998. Pentru aceasta din urmă este ultimul trofeu de campioană, deși are patru în vitrină. Fostul fundaș făcea parte dintr-o echipă care impunea respect în Germania, chiar dacă era o nou-promovată în prima ligă!

La un an după ce a ajuns în Bundesliga, Kaiserslautern reușea să ia titlul, iar Andreas Brehme a fost parte din echipă în ambele sezoane. A fost unul dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului, într-un campionat de top al Europei. A fost pentru prima oară în istoria Bundesligii când o nou-promovată avea să câștige titlul.

La finalul acelui sezon, Andreas Brehme a decis să se retragă, terminând cariera în glorie. A ales momentul perfect, simțind că e cel mai bine pentru capitolul său în fotbal, care s-a învârtit în jurul bornelor istorice, al premierelor și al statisticilor greu de egalat.

Kaiserslautern este clubul care a rămas cel mai pregnant cu imaginea lui Brehme, tot cu el în lot fiind cucerită și ultima Cupă a Germaniei, în vara lui 1996. Fundașul de bandă se retrăgea cu 301 meciuri în Bundesliga, dar a făcut performanță și în Italia de exemplu.

I-a încântat pe italieni timp de patru ani, 1988 – 1992, și le-a arătat de ce fundașii nemți sunt atât de ”speciali”. A plecat cu trei trofee din ”Cizmă”, un campionat (1989), o Cupa UEFA (1991) și o Supercupă a Italiei (1990). Cupa UEFA a fost prima din istoria formației din Milano, care apoi a mai cucerit două.

Titlul a venit după o pauză de nouă ani pentru Inter, astfel că Andreas Brehme a demonstrat iar că este talismanul și a scris istorie cam peste tot.

Brehme a bifat 86 de selecții și opt goluri în naționala Germaniei, între 1984 și 1994. S-a lansat la HSV Barmbek-Uhlenhorst și a jucat, în afara echipelor amintite, la FC Saarbrucken, Real Zaragoza.

Născut la Hamburg, FC Kaiserslautern i-a fost mereu în suflet, fiind singura echipă pentru care a jucat în două perioade, 1981 – 1986 și 1993 – 1998. Acolo a și început cariera de antrenor, fiind principal timp de doi ani, octombrie 2000 – august 2002. A mai avut, apoi, o singură experință ca antrenor principal, la Unterhaching, iulie 2004 – aprilie 2005.

A urmat o perioadă de jumătate de an, iulie 2005 – februarie 2006, ca secund al lui Giovanni Trapattoni la VfB Stuttgart, iar apoi a ajuns în Serbia, unde a ocupat, timp de un an și jumătate, februarie 2017 – iunie 2018, mai multe funcții în cadrul clubului Vojvodina.

Uli Hoeness, după anunțul morții lui Andreas Brehme:

”Sunt foarte trist de când am auzit această veste șocantă. Niciunul dintre noi nu îl va uita pe Andreas Brehme, pentru că este mai mult decât o victorie cu 1-0 în finala Cupei Mondiale de la Roma. Am pierdut o persoană grozavă și un prieten loial”.

Karl-Heinz Rummenigge, despre anunțul morții lui Andreas Brehme:

”Sunt profund afectat și șocat de vestea morții lui Andi Brehme. Am jucat împreună la Cupa Mondială din 1986, în Mexic, iar Andi a fost un important jucător de echipă, extrem de loial și de încredere.

Bucuria lui de viață a fost întotdeauna contagioasă, iar faptul că a trebuit să ne părăsească la vârsta de 63 de ani mă întristează foarte tare”.

Franz Beckenbauer once said: "I have known Andy for 20 years and I still don't know if he is right or left-footed".

RIP Andreas Brehme

Forever remembered #WorldCup1990 #AndreasBrehme pic.twitter.com/39IC19ZLKX