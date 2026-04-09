Fostul selecționer al României suferise vineri un infarct miocardic acut, iar în ultimele zile starea sa s-a agravat, medicii nemaiputând să îl salveze.

Printre cei care au reacționat după vestea tragică se numără și Ioan Andone (66 de ani). „Fălcosul” a lucrat cu Mircea Lucescu la Corvinul Hunedoara, la Dinamo București și la echipa națională a România, inclusiv la UEFA Euro 1984.

Ioan Andone: „Nu îmi găsesc cuvintele pentru ce a reprezentat Mircea Lucescu”

Fostul internațional a vorbit cu emoție despre impactul pe care „Il Luce” l-a avut asupra mai multor generații de jucători.

„Este o pierdere imensă pentru lumea fotbalului, pentru ce a reprezentat nea Mircea Lucescu pentru generații și generații de jucători. Din păcate, asta este soarta fiecăruia. Eu eram convins că o să treacă și peste hopul acesta, dar uite că Dumnezeu nu a vrut.

Cu regret spun că nu îmi găsesc cuvintele pentru cât bine mi-a făcut mie și multor oameni din fotbalul românesc. Cuvintele sunt prea puține. Toată lumea îi știe cariera și vă dați seama că este foarte greu.

Așteptam, sincer, vești bune și speram să treacă peste momentul acesta, dar se pare că nu a putut. A avut probleme mari de sănătate pe care nu le arăta”, a declarat Ioan Andone pentru PRO TV și Sport.ro.

﻿ Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.