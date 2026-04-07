Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Cel mai titrat antrenor român s-a chinuit în ultima perioadă din cauza problemelor de sănătate.

La scurt timp după aflarea veștii tragice, Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat de presă în care a confirmat moartea legendarului antrenor.

”Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.

Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.