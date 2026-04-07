VIDEO EXCLUSIV Ionuț Lupescu, vizibil marcat de situația lui Mircea Lucescu: "Dumnezeu să facă o minune în Săptămâna Patimilor!"

Mircea Lucescu (80 de ani) traversează o perioadă critică, iar medicii e la Spitalul Universitar depun eforturi pentru a-i salva viața.

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit în ultimele zile. Reprezentanții spitalului au transmis marți că, în urma unei examinări CT, antrenorul prezintă multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar. Din cauza faptului că este extrem de slăbit, medicii au renunțat și la varianta ECMO luată în calcul anterior.

Ionuț Lupescu: "Sper ca Dumnezeu să facă o minune și să îi dea putere lui Mircea Lucescu"

Fostul internațional Ionuț Lupescu, care în urmă cu o zi a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale referitor la situația lui Mircea Lucescu, speră la o minune în cazul fostului său antrenor de la Dinamo.

"Este un lucru deosebit de trist. Acum, că suntem în Săptămâna Patimilor, sper ca Dumnezeu să facă o minune și să îi dea putere, să lupte cu toate problemele pe care le are. Ne rugăm cu toții să revină, dar știm că lucrurile nu sunt foarte ușoare.

Pentru mine și mai multe generații de jucători, Mircea Lucescu înseamnă un om care a participat efectiv la formarea noastră ca sportivi, dar și ca oameni. El a fost cel care ne-a spus întotdeauna că suntem mai buni decât ceilalți și trebuie să luptăm. În minutele, în orele acestea e cel mai important ca el să lupte și să revină", a spus Lupescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Întrebat dacă este de părere că și meciul cu Turcia a contribuit la problemele de sănătate grave ale lui Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu s-a limitat să transmită: "Sunt multe de spus, dar nu cred că e momentul să vorbim. Important e să revină el".

Ultimul comunicat al SUUB cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

"Revenind la informarea publica asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

- pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe

- ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat in detaliu situația, informând familia

- ⁠la examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.

- ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informații publice", au notat reprezentanții SUUB, într-un comunicat emis marți după-amiază.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II
NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II
ULTIMELE STIRI
Lista fabuloasă a fotbaliștilor de calibru antrenați de Mircea Lucescu
Lista fabuloasă a fotbaliștilor de calibru antrenați de Mircea Lucescu
Moștenirea lui Mircea Lucescu. Doar doi antrenori au cucerit mai multe trofee în fotbal decât regretatul tehnician
Moștenirea lui Mircea Lucescu. Doar doi antrenori au cucerit mai multe trofee în fotbal decât regretatul tehnician
Real Madrid - Bayern Munchen, prima ”finală” din sferturile Champions League, de la 22:00! Echipele de start
Real Madrid - Bayern Munchen, prima ”finală” din sferturile Champions League, de la 22:00! Echipele de start
Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc
Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc
„De ce Real Madrid se teme atât de mult de Bayern Munchen?”. Nemții îi înțeapă pe spanioli înaintea duelului stelar
„De ce Real Madrid se teme atât de mult de Bayern Munchen?”. Nemții îi înțeapă pe spanioli înaintea duelului stelar
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”

Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc
Mircea Lucescu a murit! Doliu în fotbalul românesc
Moștenirea lui Mircea Lucescu. Doar doi antrenori au cucerit mai multe trofee în fotbal decât regretatul tehnician
Moștenirea lui Mircea Lucescu. Doar doi antrenori au cucerit mai multe trofee în fotbal decât regretatul tehnician
Lista fabuloasă a fotbaliștilor de calibru antrenați de Mircea Lucescu
Lista fabuloasă a fotbaliștilor de calibru antrenați de Mircea Lucescu
Ziua în care Cristi Chivu poate deveni campion matematic! Gazzetta dello Sport a făcut calculele
Ziua în care Cristi Chivu poate deveni campion matematic! Gazzetta dello Sport a făcut calculele
Grecii au anunțat când revine Răzvan Lucescu la PAOK Salonic
Grecii au anunțat când revine Răzvan Lucescu la PAOK Salonic
Alte subiecte de interes
Ionuț Lupescu, la EURO 2024 în calitate de oficial UEFA! Ce post a acceptat românul
Ionuț Lupescu, la EURO 2024 în calitate de oficial UEFA! Ce post a acceptat românul
Ionuț Lupescu îi face praf pe șefii lui Dinamo: ”Au vrut să aibă 'know-how' și la academie. Nu vreau să distrugă copiii”
Ionuț Lupescu îi face praf pe șefii lui Dinamo: ”Au vrut să aibă 'know-how' și la academie. Nu vreau să distrugă copiii”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

stirileprotv Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

