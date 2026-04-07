Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit în ultimele zile. Reprezentanții spitalului au transmis marți că, în urma unei examinări CT, antrenorul prezintă multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar. Din cauza faptului că este extrem de slăbit, medicii au renunțat și la varianta ECMO luată în calcul anterior.

Ionuț Lupescu: "Sper ca Dumnezeu să facă o minune și să îi dea putere lui Mircea Lucescu"

Fostul internațional Ionuț Lupescu, care în urmă cu o zi a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale referitor la situația lui Mircea Lucescu, speră la o minune în cazul fostului său antrenor de la Dinamo.

"Este un lucru deosebit de trist. Acum, că suntem în Săptămâna Patimilor, sper ca Dumnezeu să facă o minune și să îi dea putere, să lupte cu toate problemele pe care le are. Ne rugăm cu toții să revină, dar știm că lucrurile nu sunt foarte ușoare.

Pentru mine și mai multe generații de jucători, Mircea Lucescu înseamnă un om care a participat efectiv la formarea noastră ca sportivi, dar și ca oameni. El a fost cel care ne-a spus întotdeauna că suntem mai buni decât ceilalți și trebuie să luptăm. În minutele, în orele acestea e cel mai important ca el să lupte și să revină", a spus Lupescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Întrebat dacă este de părere că și meciul cu Turcia a contribuit la problemele de sănătate grave ale lui Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu s-a limitat să transmită: "Sunt multe de spus, dar nu cred că e momentul să vorbim. Important e să revină el".