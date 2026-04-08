Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Mircea Lucescu. 

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Sport.ro vă ține la curent cu toate informațiile despre programul funeraliilor și momentele în care cei care l-au admirat pe „Il Luce” îi pot aduce un ultim omagiu.

UPDATE 18:00 | Au sosit preoții la Arena Națională și a început slujba de priveghi

UPDATE | Imagini sfâșietoare cu Răzvan Lucescu și doamna Neli în fața sicriului

UPDATE | Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și Ilie Dumitrescu și-au făcut prezența

UPDATE: 17:35 | Elisabeta Lipă: „Dumnezeu să îl odihnească”

Prezentă la stadion, fosta mare canotoare a avut câteva cuvinte de spus la adresa regretatului antrenor.

„Dacă ne luăm așa puțin după performanța domnului Lucescu, vedem pasiune, determinare, sacrificiu, dorință, caracter. Toate aceste ingrediente care fac portretul campionului. Aici orice este sportiv: ori ești antrenor și când ajungi la astfel de rezultate, tot ești campion.

Nu știu dacă o să învățăm noi vreodată. Noi elogiem după ce nu mai sunt printre noi. Eu zic să dăm un exemplu și să elogiem marile valori cât timp sunt în viață, să îi respectăm, să îi iubim, să îi luăm ca modele, fiindcă sunt modele. Și cu siguranță lumea va arăta altfel. Dumnezeu să îl odihnească”, a spus Elisabeta Lipă.

UPDATE 17:20 | Hagi, Mircea Rednic și Dorin Mateuț s-au închinat în fața sicriului

FOTO | Coroanele aduse pentru regretatul tehnician

UPDATE 17:18 | Gică Hagi și-a onorat prezența

„Regele” a sosit la Arena Națională alături de apropiați și familie. Hagi a depus o coroană de flori. VEZI FOTO

UPDATE 17:15 | Pe tabela de marcaj rulează imagini cu Lucescu

Mai jos vedeți imagini cu Răzvan Lucescu și membri ai familiei.

UPDATE 17:00 | Se umple Arena Națională. Răzvan Lucescu este prezent

Sicriul a fost expus publicului larg. Arena a început să se umple. Mai jos găsiți poze cu oamenii îndurerați care au venit să fie alături de Mircea Lucescu pe ultimul drum.

În interiorul arenei, pereții sunt pline de tablouri cu cel ce a fost unul dintre cei mai mari tehnicieni din istoria fotbalului mondial.

„Cred că așa a vrut Dumnezeu. Lucescu a fost un om mare”, a spus Alparslan Ateș, reprezentant al Turkish Maarif Foundation, prezent la stadion.

UPDATE: Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Acesta va fi depus pentru public începând de azi, între 17:00 și 21:00, și mâine între 10:00 și 20:00.

Slujba de priveghi va avea loc în seara aceasta, de la ora 18:00. Răzvan Lucescu și familia au fost prezenți la sosirea sicriului.

„Mircea Lucescu a fost un tată spiritual”

„În cei doi ani și jumătate cât am stat la Șahtior, era un psiholog foarte bun. Noi eram tineri și încerca să ne explice ce înseamnă viața și ce trebuie să facem. Toate vorbele lui s-au adeverit în anii care au urmat. Era un tată spiritual, mai mult decât un antrenor”, a spus fostul internațional Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

„O legendă nu moare niciodată. A făcut atât de multe pentru fotbal”, a mai spus fostul internațional.

Ana Maria Lucescu: „Este un moment de adâncă durere și tristețe”

În decursul zilei de miercuri, Ana Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu și nora regretatului antrenor, a postat un mesaj de mulțumire pe rețelele sociale.

„Pentru întreaga noastră familie este un moment de adâncă durere și tristețe. Le mulțumim tuturor celor care arată atâta prețuire pentru dragul nostru Mircea și care, astfel, ne sunt alături cu gândul.

Vă mulțumim tuturor pentru gândurile, respectul și susținerea voastră în aceste momente dificile pentru familia noastră”, a scris aceasta pe Facebook.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, începând cu ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională. 

Accesul publicului va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.

