A fost anunțată echipa la care va juca Ianis Stoica în următorul sezon

După un sezon bun la FC Hermannstadt, în care a marcat 15 goluri, Ianis Stoica a fost vândut, vara trecută, la Estrela Amadora, formație din prima ligă a Portugaliei. Fostul internațional U21 al României a reușit 3 goluri și 3 pase decisive în prima stagiune pe tărâm lusitan.

A Bola: Ianis Stoica va juca la Estrela Amadora și în sezonul 2026/2027

Estrela Amadora s-a clasat pe locul 15 și s-a salvat dramatic de la retrogradare. În această vară se anunță multe schimbări la nivelul lotului, însă ziarul A Bola notează că Ianis Stoica este una dintre certitudini și pentru sezonul viitor.

Șase jucători sunt siguri că vor rămâne la Estrela Amadora și în sezonul viitor. Pe lângă Ianis Stoica, este vorba despre Max Scholze, Otavio Fernandes, Gabriel Rodrigues, Eddy Doue și Robinho Lucas.

A Bola scrie că vor exista numeroase plecări - atât jucători aflați la final de contract, cât și alții care ar putea fi vânduți. De asemenea, nu este clar nici dacă antrenorul italian Cristiano Bacci (50 de ani) va pregăti echipa și în stagiunea următoare.