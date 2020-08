Nocturna pe care George Copos a stins-o cu PSG, s-a aprins pe alt stadion din Romania!

Vechea nocturna de pe arena Rapidului va lumina meciurile unei alte echipe in Liga 2.

Stadionul "Ion Comsa" din Calarasi, pe care evolueaza echipa de liga secunda AFC Dunarea Calarasi, are din aceasta saptamana instalatie de nocturna. Aceasta a fost primita cu titlu gratuit inainte de demolarea arenei “Valentin Stanescu” din Giulesti, pana sa inceapa reconstructia noi arene a Rapidului, care va avea instalatie de iluminare montata pe copertinele tribunelor. Nocturna de pe Giulesti a fost inaugurata in 2000 si, iar un an mai tarziu a fost in centrul unui episod comic, dupa ce s-a stins in timpul partidei cu PSG, in returul primului tur al Cupei UEFA, explicatia fiind ca s-a creat o suprasarcina si nu exista generator de rezerva. Ulterior, patronul George Copos a fost acuzat ca ar fi luat decizia de a stinge nocturna, enervat ca francezii au marcat in prelungiri prin Aloisio, desi parizienii aveau o echipa puternica, cu Ronaldinho, Anelka, Heinze, Pochettino, Okocha si Arteta.

Initial, s-a vorbit de mutarea sa pe arenele din Regie sau Colentina, dar doar autoritatile din Baragan au fost dispuse sa plateasca pentru transport. Dupa ce au stat depozitati dezmembrati peste jumatate de an in apropierea stadionului din Calarasi, stalpii au inceput sa fie ridicati pe 23 aprilie 2020, iar cheltuielile cu transportul si montarea instalatiei de nocturna s-au ridicat la 200.000 de euro, suma fiind alocata de Consiliul Judetean. Zilele urmatoare se vor face ultimele reglaje si orientari ale celor 240 de proiectoare de pe cei patru stalpi, iar autoritatile locale vor introduce pe lista de investitii si generatorul, care va asigura conditia impusa de catre LPF pentru a avea alimentarea cu energie electrica de rezerva.

Stadionul de pe malul Dunarii are o capacitate de 6.000 de locuri, a fost inaugurat in 1962 si renovat partial in 2018 si indeplineste acum toate cerintele pentru a primi acreditarea pentru disputarea meciurilor de Liga 1. In alta ordine de idei, echipa lui Cristi Pustai continua achizitiile pentru formarea unui lot competitiv, pana cum transferandu-i pe Alexandru Ciucur (UTA), Teodor Caragea (CSM Resita), Marius Fotescu (Axiopolis Cernavoda), Sorin Sava (FCSB), Alexandru Dinca (Gloria Buzau), Andrei Mihaiescu (CSA Steaua) si Ionut Sarbu (CSU Craiova, imprumut).