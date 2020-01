FOTO / “Groapa”, stadionul din Calarasi care ii face concurenta celui al lui Dinamo

Spectatorii urmaresc meciurile de pe dealuri si jucatorii fac dus la cismea.

AS Unirea Spantov evolueaza in Liga 5 din judetul Calarasi si are una dintre cele mai originale stadioane din Romania. Situat pe DN 31, care leaga orasele Oltenita si Calarasi, terenul de fotbal se afla la doar 2 kilometri de Dunare, intr-o vale pitoreasca din comuna Spantov, inconjurata pe toate cele patru laturi de dealuri. La teren se poate ajunge doar daca se coboara o vale abrupta direct din sosea, spectatorii urmaresc meciuri de pe pantele din jurul sau, iar jucatorii se schimba intr-o cladire micuta si se pot spala doar la o cismea, aflata in spatele uneia dintre porti. Putinele locuri pe scaune sunt folosite ca o „tribuna oficiala” de unde invitatii de seama pot urmari partidele, iar ceilalti spectatori stau la umbra copacilor din jurul terenului, unii dintre ei venind cu bicicleta la meci.

Interesant e ca, in 1971, in apropierea stadionului, in timpul unor sapaturi de constructie, s-a descoperit un cimitir cu valoare arheologica foarte mare. Inventarul funerar apartinea civilizatiei Gumelnita, iar in aceeasi localitate mai fusesera facute descoperiri istorice, dintr-o faza a culturii Boian numita „faza Spantov”, ceea ce arata ca oamenii au locuit aici neintrerupt in ultimii 6.000-7.000 de ani. De altfel, zona este considerata una dintre cele mai importante din perioada neo-eneolitica si un leagan al civilizatiei Europei Vechi. Terenul din Spantov este cunoscut ca „Groapa” si are un farmec la fel de mare ca stadionul lui Dinamo, cunoscut ca „Groapa” din Stefan cel Mare, dar o istorie mult mai veche.