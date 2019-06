MECI NEBUN la Sibiu: Dunarea Calarasi retrogradeaza dupa ce a condus cu 1-0! Hermannstadt se califica incredibil la baraj: U Cluj, adversarul echipei lui Miriuta

Hermannstadt s-a salvat de la retrogradarea directa in ultima secunda. Literalmente in ultima secunda.

Hermannstadt merge la baraj dupa un meci incredibil cu Dunarea Calarasi. Meciul dintre cele doua, ultimul din campionat, reprezenta o adevarata finala. Cine pierdea, retrograda direct.

Dunarea a pierdut dupa ce a condus cu 1-0. Filip a marcat un eurogol in minutul 77. Sibienii au revenit pe final. Tsoumou a egalat in minutul 85, iar Lendric a inscris golul victoriei in minutul 90+6.

Hermannstadt va juca la baraj cu U Cluj. Concordia Chiajna si Dunarea Calarasi retrogradeaza direct.