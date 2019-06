Dan Alexa a plecat de la Dunarea Calarasi! "Va ramane mereu in inimile noastre" Cu ce echipa negociaza!

Dan Alexa nu mai este antrenorul Dunarii Calarasi.

Dunarea Calarasi a retrogradat la capatul primului sezon petrecut in Liga 1. Dan Alexa, antrenorul care a contribuit la performanta Dunarii, va parasi echipa in aceasta vara.

Clubul a anuntat oficial despartirea de Alexa:

"Antrenorul care a dus Dunarea Calarasi pentru prima data in istorie in Liga 1 paraseste astazi formatia de pe malul Borcei. Alexa va ramane mereu in inimile noastre si ale suporterilor care sustin si au sustinut aceasta echipa.

O despartire este grea, mai ales atunci cand pui si suflet la echipa pe care o antrenezi si formezi o adevarata familie", au scris cei de la Dunarea Calarasi pe pagina oficiala de Facebook.

Alexa poate ajunge la Petrolul

Dan Alexa o paraseste pe Dunarea, dar poate ramana in Liga a 2-a si in sezonul urmator. Conform surselor www.sport.ro, tehnicianul este dorit insistent de Petrolul Ploiesti, formatie care a ratat promovarea in Liga 1. Ploiestenii il considera pe Alexa cel mai potrivit sa duca echipa la nivelul urumator. Dan Alexa a promovat cu trei echipe diferite: Timisoara, Rapid si Calarasi.