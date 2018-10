El e noul George Copos din fotbal :) Are milioane de euro in conturi si si-a scos jucatorii la o masa in oras: nota de plata achitata

Newcastle se afla intr-o situatie critica in Premier League.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Echipa lui Rafa Benitez este pe locul 18, cu doar 2 puncte dupa 7 meciuri, iar fanii lui furiosi. Mike Ashley, miliardarul care patroneaza clubul, este principalul vinovat pentru situatia de la echipa sunt de parere suporterii lui Newcastle.

In incercarea de a linisti spiritele si de a arata fanilor ca totul este sub control la Newcastle, Ashley i-a invitat pe jucatori si pe antrenori la o masa in oras. Ashley le-a promis jucatorilor ca le va oferi o vacanta de vis daca vor reusi sa evite retrogradarea la finalul sezonului.

Ashley a ales un restaurant cu specific italian, insa a intrat in vizorul presei. Jurnalistii englezi au aflat ca, desi jucatorii si staff-ul lui Benitez au comandat diverse feluri de mancare si s-au simtit bine, patronul lui Newcastle a comandat doar o portie de spaghetti bolognese, iar nota sa de plata a fost de doar 9,1 euro.

"Isprava" lui Ashley aduce aminte de un patron din Liga 1. George Copos a devenit celebru in fotbalul romanesc pentru faptul ca era extrem de calculat atunci cand venea vorba de cheltuieli.