Dan Alexa, reactie vehementa dupa ce a retrogradat cu Dunarea! "Atat de mult iubesc Calarasiul! Aveam contractul pe masa" Cu cine a negociat!

Dunarea Calarasi a retrogradat in Liga a 2-a.

Dunarea Calarasi a retrogradat dupa numai un sezon petrecut in Liga 1. Chiar si in aceste conditii, Dan Alexa va ramane antrenor la Calarasi. Tehnicianul a recunoscut ca Astra Giurgiu ii pregatise deja contractul, insa a ales sa ramana la Dunarea.

Dan Alexa: "Am avut contractul de la Astra pe masa"

"Am fost injurat pe Facebook de familie, de copii, spunand despre mine ca sunt si mercenar. Eu? Am avut contractul de la Astra pe masa si nu i-am dat curs. Am facut tot ce a depins de mine ca sa pot salva echipa", a spus Dan Alexa.

Alexa: "Atat de mult iubesc Calarasiul"

Dan Alexa se considera principalul vinovat pentru esecul din acest sezon si le cere fanilor sa nu mai acuze alte persoane din cadrul clubului.

"Nu sunt ei vinovati (n.r. - Eduard Grama, directorul Directiei de Dezvoltare din cadrul CJ Calarasi, si Florin Brisan, presedintele Dunarii Calarasi). Mi-au asigurat linistea, iar pe partea tehnica nu s-au bagat. Imi spunea cineva ca pe Facebook a aparut si faptul ca la echipa s-ar fi bagat Edi Grama sau Florin Brisan. Niste prostii! Eu sunt vinovat. Asa cum am promovat, la fel am si retrogradat. Va rog sa nu mai acuzati pe nimeni. Inteleg orice reactie, dar atat de mult iubesc Calarasiul, incat am tinut mortis sa spun lucrul asta. De aceea regret, iar durerea este mare.

Imi pare rau de baietii din galerie, de lume, chiar si de cei care m-au injurat. (N.r - Oficialii) Au facut eforturi supraomenesti. Au dat aproape salariile la timp, au adus jucatorii pe care i-am dorit. Cand nu erau bani, au facut rost de ei. Cand le-am spus de o prima, nu s-au dat la o parte si au venit cu sume importante. N-au nicio vina! Nu-i mai injurati pe ei. Daca vreti sa injurati, injurati-ma pe mine", a spus Dan Alexa, conform site-ului clubului.