Fanul lui Hagi, punct de atracție pe stadionul Giulești

Acesta a venit special de la Sibiu pentru a-l vedea pe viu pe "Rege" și a stat în spatele băncii de rezerve a constănțenilor, la doar câțiva metri de idolul său, printre sute de fani rapidiști, la distanță de locul unde Gică Popescu, Tiberiu Curt și ceilalți oficiali fariști au avut rezervate locurile, dar și peste teren de cei aproximativ 300 de fani din galerie.

Născut la Pitești și absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, fanul s-a mai întâlnit personal cu Hagi, în iunie 2023, cu ocazia meciului demonstrativ Romania All Stars vs Galatasaray Legends, desfășurat pe Cluj Arena. Acesta are un tricou replică cu numpărul 10, după cele folosite de "Generația de Aur" la Campionatul Mondial din 1998 și un steag pe care scrie "Respect Hagi". Înaintea partidei din Giulești a vizitat și Muzeul Fotbalului din Centrul Vechi al Capitalei, acolo unde a fost expus recent o imagine-simbol, de la Mondialul italian din 1990, cu Diego Maradona și "Maradona din Carpați", Gică Hagi.

"E un privilegiu să fiu atât de iubit de oameni"

"Am văzut că era un spectator cu steag pe care scria Hagi, l-am văzut. Dar eram conectat la meci, a trebuit să fiu atent la ce se întâmpla pe teren. Cred că v-ați obișnuit cu mine să nu ascult ce se strigă și ce se întâmplă în tribună. Așa am fost și ca jucător. Publicul îmi dă adrenalină, îmi dă ce trebuie.

Nu e bine când jucăm pe stadioane goale. Le-am văzut în pandemie și nu mi-au plăcut. Vrem să fie stadioane pline, suporterii să cânte, să pună presiune pe jucători, să îi ambiționeze, să le dea adrenalină. Îi mulțumesc acestui fan, care m-a căutat și la Cluj. E un privilegiu să fiu atât de iubit de oameni, deși m-am lăsat de fotbal de peste 20 de ani", a declarat Gică Hagi, la finalul meciului.

Foto - Gabriel Chirea, arhiva personală