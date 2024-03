Farul a pierdut cu o echipă din Liga 3! Reacția lui Gică Hagi

Pentru formația pregătită de Gică Hagi au marcat Benchaib (minutul 57), Leonte (minutul 90) și Rivaldinho (minutul 90+3), în timp ce pentru echipa gazdă au înscris Vîlea, Vișan și Băceanu, iar Vînă a trimis în propria poartă.

Reacția lui Gică Hagi după ce Farul a fost învinsă de Dunărea Călărași

Gică Hagi a reacționat după ce campioana en-titre a fost învinsă de gruparea din Liga 3. Antrenorul formației de la malul mării a mărturisit că este dezamăgit de prestația elevilor săi din prima repriză, însă s-a declarat mulțumit de evoluția echipei din cea de-a doua parte a meciului.

Totodată, Hagi a explicat că rezultatul a venit și ca urmare a deciziei sale să se bazeze pe mai mulți jucători din Academia Farului.

”A fost un antrenament foarte bun, conta mai puțin, chiar dacă sunt puțin supărat că am primit goluri multe. Un meci frumos, publicul s-a bucurat. Învățăm din toate, cred că a fost o zi bună, pentru că ne doream să facem un antrenament foarte bun. În prima repriză am fost mai supărat că nu am marcat, în a doua repriză, am reușit să marcăm. Îi mulțumesc publicului care a venit la meci.

Mie nu îmi place să pierd, îmi place să câștig, trebuie să facem un antrenament foarte bun. Prima repriză, foarte slabă, a doua repriză mult mai bună, s-a atacat, am construit, chiar dacă s-au luat și niște goluri după niște greșeli, dar am băgat și copii din Academie. Per total, mulțumit de repriza a doua, mai puțin de prima repriză”, a spus Gheorghe Hagi la finalul meciului.

Fotbalistul de la Dunărea Călărași remarcat de Gică Hagi

Totodată, Gică Hagi a mărturisit că a remarcat și un jucător al celor de la Dunărea Călărași. Este vorba despre mijlocașul de doar 16 ani, Rareș Coman, fotbalistul care a fost titular în meciul cu Farul.

”Era un copil născut în 2008, la mijloc, a muncit, a făcut bine, a jucat bine. Chiar și căpitanul a jucat foarte bine. Pentru ei a fost o provocare mare, pentru ai noștri a fost mai mult un antrenament”, a adăugat antrenorul Farului.

Replica lui Gică Hagi pentru Mihai Rotaru

După victoria celor de la Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 2-1, Mihai Rotaru a vorbit despre lupta pentru primele locuri în clasamentul Superligii.

Patronul oltenilor a explicat că le consideră pe CFR Cluj și pe Rapid contracandidate pentru podium, afirmație care l-a deranjat pe Gică Hagi.

”Am vrut să intervin, pentru că mă uitam la dumneavoastră și am văzut intervenția domnului Rotaru. A zis că se luptă cu cu CFR și cu Rapid. A uitat că noi i-am bătut de fiecare dată, probabil campionii României nu trebuie băgați în seamă. Nu a uitat, a zis atât de apăsat. A uitat că l-am bătut de două ori.

Păi cine-i Farul? E la Constanța, e departe. Am bătut Rapidul, de asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României, să nu uite. E o lipsă crasă de respect. Probabil dânsul are mai multe informații”, a spus Gică Hagi la Digi Sport.