George Copos s-a recasatorit in secret dupa eliberarea din inchisoare. Cum arata noua sotie

Nu doar Borcea se insoara.

George Copos s-a recasatorit in aceasta vara, dupa ce a fost casatorit timp de 37 de ani cu prima sotie. Copos s-a insurat cu fosta lui secretara, Elena Stoica, cea despre care se spunea de mai bine de 10 ani ca ar avea o relatie cu fostul patron al Rapidului.

Spre deosebire de Borcea, Copos s-a ferit de camerele foto si a decis sa se cunune departe de atentia publica.

Copos s-a jurat ca nu mai reveni in fotbal, dupa ce a fost condamnat la inchisoare in Dosarul Transferurilor. Fostul patron al Rapidului a fost primul eliberat insa, dupa ce a scris mai multe carti in perioada de detentie.



"Copos si-a revenit foarte greu. A fost distrus (n.r. dupa ce a facut inchisoare pentru implicarea in Dosarul Transferurilor). Acum e foarte tare, e verde, are si-o fetita, a doua. S-a recasatorit, are o familie … Copos este un tip tare, m-am certat cu el mai mereu. Este un exemplu pentru familie. Este un om destept, omul dracului… Nu exista saptamana in care sa nu ma fi certat cu el, iar acum ma pup cu el”, a spus Dumitru Dragomir, fostul sef al Ligii I, potrivit Libertatea.

