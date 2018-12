Fostul actionar al Rapidului George Copos a renuntat la o super afacere! Cui i-a cedat compania

George Copos a iesit din actionariatul lantului de cofetarii Ana Pan.

George Copos, fostul proprietar al Rapidului in perioada 1992-2013, a iesit din actionariatul companiei Ana Pan, o afacere cu vanzari de 25 de milioane de lei anul trecut.

Copos a cedat actiunile sale fiicei sale, Alexandra Copos de Prada (50%), si fostei sotii, Cristiana Copos (50%), scrie Ziarul Financiar.

Ana Pan detine in acest moment 11 magazine proprii, trei magazine sub brandul Ana Baking si alte doua in magazinele Mega Image.

George Copos controleaza in acest moment afacerile din turism ale companiei Ana Holding.

Lantul Ana Hotels cuprinde mai multe hoteluri si cladiri de birouri.

Condamnat in 2014 in Dosarul Transferurilor, George Copos a anuntat ca nu va mai investi niciodata in fotbal.