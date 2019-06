Scene incredibile dupa Hermannstadt - Dunarea Calarasi! Incaierare generala in minutele de prelungire: Miriuta i-a dat cu pumnul peste ceafa lui Steliano Filip

Hermannstadt va juca barajul pentru mentinerea in Liga 1.

Hermannstadt a invins Dunarea Calarasi cu 2-1 in play-out, dupa un gol marcat in minutul 90+6 si vor juca, astfel, barajul pentru ramanerea in Liga 1. De partea cealalta, echipa antrenata de Dan Alexa va retrograda in liga secunda.

Minutele de prelungire au fost traite la intensitate maxima, astfel ca pe teren a izbucnit un scandal colosal, care s-a incheiat cu o bataie generala. Dan Alexa a fost trimis in tribune. Totusi, Vasile Miriuta a scapat nepedepsit dupa ce l-a lovit cu pumnii peste ceafa pe Steliano Filip, pentru ca arbitrii nu au observat gestul sau. Fotbalistul Dunarii a fost filmat apoi tinandu-se cu mana de ceafa.

La finalul altercatiei, Blanaru a vazut cartonasul rosu, Steliano Filip pe cel galben, iar Dan Alexa a fost trimis in tribuna.

Antrenorul celor de la Hermannstadt risca sanctiuni drastice in cazul in care Comisia de Disciplina se autosesizeaza.