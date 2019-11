RAPID, un nou pas gresit in cursa spre promovare! Au facut egal la Calarasi, dar raman pe podium! Cum arata clasamentul Ligii a 2-a

Din articol Cum arata clasamentul Ligii a 2-a

Rapid a remizat in meciul cu Calarasi.

Rapid s-a deplasat astazi la Calarasi pentru meciul cu Dunarea, partida restanta din etapa a 11-a. In prima repriza Rapid nu a avut ocazii foarte mari, iar in minutul 44, gazdele puteau deschide scorul, insa au lovit doar bara. In repriza a doua, giulestenii au fortat, iar Goge a ratat dintr-o pozitie foarte buna, iar meciul s-a terminat egal, scor 0-0.

Chiar daca nu au reusit sa se impuna, rapidistii raman pe podium. Se afla pe locul 3 cu 32 de puncte, la 2 puncte de CS Mioveni care se afla pe pozitia a doua si la 6 puncte de liderul UTA Arad. Etapa viitoare echipa antrenata de Daniel Pancu va juca tot in deplasare, pe terenul celor de la Farul.

