Bourceanu schimba echipa in Liga I, dupa ce a retrogradat cu Dunarea Calarasi! Cu cine semneaza fostul capitan al FCSB-ului

Alexandru Bourceanu e pe cale sa semneze cu FC Voluntari.

Alexandru Bourceanu la FC Voluntari

Dupa ce Dunarea Calarasi a retrogradat in liga secunda, Alexandru Bourceanu si-a gasit echipa. Jucatorul care are in palmares 3 titluri de campion, 1 Cupa a Romaniei si o Supercupa, toate cu FCSB, este foarte aproape sa semneze cu gruparea ilfoveana FC Voluntari. Bourceanu ar fi avut primele discutii cu Cristiano Bergodi, potrivit Telekom si la sfaristul saptamanii ar urma sa semneze un contract pe o perioada de un an.

In acest sezon, Bourceanu a jucat 17 meciuri pentru Dunarea Calarasi, fara sa reuseasca sa marcheze vreun gol

Jucatorul de 34 de ani este cotat la 300.000 de euro potrivit transfermarkt si a mai evoluat in cariera la Dunarea Galati, Otelul Galati, Poli Timisoara si FCSB.