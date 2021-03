Decizia de ULTIMA ORA luata de Gigi Becali! Ce se va intampla cu fotbalistii de la FCSB care vor fi convocati la nationala de tineret de Adi Mutu

Echipa nationala U21 joaca in aceasta luna primele meciuri de la turneul final al Campionatului European de tineret 2021.

Adrian Mutu nu va putea conta pentru partidele din aceasta luna nici pe Ianis Hagi si nici pe romanii de la Parma, Valentin Mihaila si Dennis Man, acestia fiind convocati de Mirel Radoi pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Selectionerul Romaniei U21 a primit, insa, o veste buna din Liga 1. Potrivit Fanatik, Gigi Becali a decis sa-i lase pe jucatorii de la FCSB sa mearga la echipa nationala de tineret. Asta desi, initial, patronul ros-albastrilor anuntase ca nu le va permite fotbalistilor sai sa joace la turneul final din Ungaria si Slovenia.

Astfel, jucatorii pe care Mutu ii va convoca din lotul FCSB-ului vor ajunge pe 20 martie in cantonament, la o zi dupa meciul cu CFR Cluj, din etapa a 28-a a Ligii 1, care este programat vineri, 19 martie, de la ora 20:30.

La cea mai recenta actiune a nationalei U21, 4 fotbalisti de la FCSB au fost chemati de Adrian Mutu la echipa, Andrei Vlad, Darius Olaru, Olimpiu Morutan si Gabriel Simion. De asemenea, si Denis Harut, transferat recent de FCSB, a fost printre titularii lui Mutu din meciul cu Danemarca.

Absenta acestor fotbalisti de la echipa de tineret a Romaniei ar fi contat destul de mult in conditiile in care Mutu nu i-ar fi putut convoca nici pe tinerii stranieri care se fac remarcati in Scotia si Italia.

Meciurile Romaniei U21 de la turneul final al Euro 2021 sunt programate pe 24 martie cu Tarile de Jos, 27 martie cu Ungaria si 30 martie cu Germania.

