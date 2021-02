BREAKING NEWS | Meciul de retragere al lui Mutu a fost amanat! Cand vin Totti si Pirlo in Romania 

Pandemia de coronavirus face in continuare dificila organizarea evenimentelor sportive.

In cadrul celei de-a treia editii a Sports Festival, care urma sa aiba loc la Cluj-Napoca, era organizat un meci de retragere pentru Adrian Mutu.

Partida demonstrativa la care anuntasera ca vor participa Francesco Totti, Andrea Pirlo, Fabio si Paolo Cannavaro, Gennaro Gattuso, Allesandro Del Piero si altii nu va mai avea loc in luna iunie, asa cum se anuntase initial. Editia din 2021 va fi reprogramata la o data ce urmeaza sa fie stabilita.

"Dragii mei, astept din tot sufletul sa ma intalnesc cu voi, si cu invitatii mei de marca, colegi ca Totti, Pirlo, Gattuso si multi altii la meciul meu de retragere din cadrul Sports Festival. Ne raportam la masurile in vigoare si nu o sa ne putem intalni in numar mare in iunie, la Cluj. Cautam alte date convenabile si revenim cu vesti cat mai curand posibil. Abia astept sa ne intalnim pe un stadion plin. Va salut cu drag", a fost mesajul trasmis de Adrian Mutu pe pagina de Facebook a celor de la Sports Festival.

Primele editii ale festivalului au strans peste 150.000 de participanti.