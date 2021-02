"Vai de capul meu! L-ai lovit pe Mutu, ce vrei sa faci?!" Gigi Becali, protagonistul unei povesti INCREDIBILE in Champions League

Pawel Golanski a povestit o intamplare inedita cu Gigi Becali din Champions League.

In 2008, FCSB a jucat impotriva Fiorentinei pe stadionul din Ghencea. Fostul fundas al ros-albastrilor a fost titular cu italienii, dar nu a terminat meciul pe teren, deoarece a fost eliminat. Fundasul polonez a intrat mai dur la Adrian Mutu, care juca in acel moment la Fiorentina, si a fost trimis la cabine.

Dupa ce l-a lovit pe Mutu, Gigi Becali i-a facut morala lui Golanski.

"Era meciul dintre FCSB si Fiorentina, acasa, stadionul era plin. Adi a jucat mijlocas stanga, eu fundas dreapta. Eu stiam inainte de meci ca era dinamovist si tot timpul cand vine pe Ghencea suporta reactiile fanilor. A fost un meci in care el a jucat bine. Stilul meu a fost un pic dur si l-am lovit tare la o faza, si am luat rosu. Am fost foarte suparat, ca era si un meci important. Cand am iesit de pe teren, toti suporterii ma aplaudau ca l-am lovit.

Cand am disutat cu el recent, i-am spus daca isi mai aduce aminte si mi-a spus ca a fost tehnic si rapid, ca nu am putut sa il prind. Oricum, tin minte ca dupa am vorbit cu Gigi Becali si a venit la mine. Mi-a zis: 'Ce faci tu, Golanski?', 'Ce problema e?', 'Pai l-ai lovit pe Mutu, ce vrei sa faci?', 'Da, plecase de langa mine si l-am lovit', Vai de capul meu!'. Si a inceput sa vorbeasca cum vorbeste el mereu. Asa a fost cu Adi Mutu", a declarat Pawel Golanski la Look Sport.

Golanski a jucat 72 de meciuri in tricoul FCSB-ului, a inscris un gol si a oferit o pasa decisiva.