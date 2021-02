Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Mutu, aparitie incredibila pe PRO TV, la Romanii au talent! S-a facut liniste cand a intrat in platou! Cum a intrat pe post

Romanii au talent a revenit pe micile ecrane, in fiecare vineri, de la 20:30, pe PRO TV!

Sezonul cu numarul 11 din Romanii au talent vine cu schimbari majore. Filmat in pandemie, concursul de talente are un nou format, adaptat perioadei delicate. Astfel, publicul, care obisnuia sa umple sala in perioada auditiilor, este alcatuit din oameni care urmaresc show-ul online.

Inca o schimbare majora in cadrul emisiunii o reprezinta componenta juriului. Mihai Petre, renumitul dansator si coregraf nu mai face parte din juriul emisiunii, iar locul sau a fost ocupat de Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu.

Alexandra a uimit pe toata lumea la prima aparitie la masa juriului, in cadrul show-ului a carui premiera a avut loc vineri, 5 februarie. Actrita a furat privirile tuturor cu aparitia sa.