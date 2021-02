"Asta ne socheaza! Mutu nu avea aceasta forta de patrundere!" Jucatorul din Liga 1 de care pana si Cornel Dinu s-a indragostit

Octavian Popescu este revelatia actualului sezon din Liga 1.

Tanarul fotbalist a aratat foarte multa maturitate in joc de fiecare data cand Toni Petrea a mizat pe el. Mai mult decat atat, Octavian Popescu a reusit sa marcheze si primul lui gol in Liga 1, dupa reusita din victoria FCSB-ului impotriva lui Poli Iasi, scor 3-1. Pe langa gol, jucatorul in varsta de 18 a oferit si pasa decisiva in meci, la golul de 1-0, marcat de Tanase.

Cornel Dinu a fost si el impresionat de evolutiile fostului jucator de la Craiova si a declarat ca Popescu are o forta de patrundere mai mare decat cea pe care o avea Adrian Mutu.

"Asta ne socheaza. N-am mai vazut un astfel de jucatori de ani buni. El provine dintr-o familie de fotbalisti, unchiul sau era extrema stanga la Targoviste. E interesant asta. Florinel Coman nu are patrundere atat de sigura ca Octavian

Popescu, dar simte golul, trage mai bine de la distanta. Eu n-am mai vazut de multi ani un jucator de atac cu asa forta de patrundere. De asta ne impresioneaza. Mutu nu avea aceasta forta de patrundere", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.