Dinamo se declara nemultumita de selectia facuta de Radoi: "E o surpriza neplacuta pentru noi!" Reactia lui Rednic

Oficialii lui Dinamo nu inteleg de ce jucatorii lor au fost convocati pentru meciurile din preliminarii, dar vor urmari la televizor Europeanul U21.

Bogdan Balanescu, directorul general al lui Dinamo, spune ca clubul sau se considera nedreptatit de selectia facuta de Mirel Radoi, selectionerul nationalei de tineret, care a anuntat ieri lotul de 23 de jucatori pentru Campionatul European din Italia si San Marino.

„E o surpriza neplacuta pentru noi, deoarece ne asteptam ca cel putin un jucator de la Dinamo sa faca parte din lotul pentru Euro 2019. Mai ales ca domnul Radoi a fost aproape la fiecare meci al echipei noastre. Nu stiu ce a vazut, probabil a fost ca sa urmareasca adversarele lui Dinamo. Regula U21 ne obliga sa jucam cu un jucator, doi din sezonul urmator, si sunt selectionati jucatori care nu au cochetat cu prima liga a tarilor unde joaca. Sunt jucatori care au jucat la echipa secunda, la juniori... De obicei, asa suntem noi, romanii, credem ca ce vine de afara este mult mai bun decat ce avem in curte, respectiv Liga 1.

CREDE CA SE REPETA SITUATIA DIN 2012, CAND RADUCIOIU A CONVOCAT 15 JUCATORI DE LA ECHIPA LUI IANIS HAGI

Fiecare selectioner raspunde pentru selectia pe care o face si pentru jucatorii pe care ii alege. Sincer, au dreptate cei care spun ca nu prea pare selectionata Romaniei cu atatia jucatori de la doar cateva echipe. Sa va mai spun ceva, Dinamo s-a mai lovit de aceasta problema, cu juniorii nascuti in 1998. In 2012, Florin Raducioiu era selectioner la U15 si a chemat 15 jucatori de la Viitorul pentru primele meciuri ale acestei nationale, care se formase atunci si urma sa joace doua meciuri amicale cu Turcia. Asta in conditiile in care echipa noastra de juniori invinsese Viitorul cu 4-1 in finala unei competitii nationale desfasurate la Craiova. Atunci am pus si eu o in trebare retorica: 'de ce nu a fost pus selectioner la lotul respectiv antrenorul de la Viitorul?'. Era grupa din care facea si Ianis Hagi, la acel moment. Vad ca situatia se repeta cumva acum.

„GRIGORE SI CIOBOTARIU REPREZINTA VIITORUL NATIONALEI DE TINERET”

Ne asteptam sa fie cel putin un jucator convocat, dar ce sa facem... Jucatorii sunt usor dezamagiti, pentru ca se asteptau, unii dintre ei, sa fie selectionati. Sunt jucatori tineri, sunt jucatori de viitor, asta e viata. In fotbal te calesti cu dezamagirile. Sa nu se inteleaga gresit, spre deosebire de altii, noi nu voiam neaparat sa fie jucatorii acolo ca sa ii vindem. Dorinta noastra de a fi convocati jucatorii era ca sa prinda experienta si sa se obisnuiasca cu adversari mai puternici, sa prinda incredere si sa ajute Dinamo. Pana sa ajungem sa vorbim de transferuri, ei trebuie sa ne ajute pe noi, sa ajungem in play-off si sa castigam trofee. Mai ales ca Grigore si Ciobotariu sunt aproape U19, reprezinta viitorul nationalei U21, iar pentru Sorescu era ultima sansa sa joace la un European de tineret.

„REZULTATELE LUI DINAMO NU REPREZINTA UN ARGUMENT PENTRU NECONVOCAREA LOR”

Suntem putin dezamagiti, putin mai mult, dar mergem inainte. Poate ca nici rezultatele lui Dinamo nu au fost dintre cele mai bune, ca sa fie jucatorii imposibil de convocat, am avut si destul de multi straini... Dan Nistor e convocat la nationala de seniori, nu putem emite mai multe pretentii acolo. Dar la U21 cred ca puteau sa faca parte din lot macar 1-2 jucatori. Sunt jucatori polivalenti, Sorescu poate juca pe toata banda dreapta, Grigore poate juca fundas central si fundas stanga, Ciobotariu poate juca fundas dreapta si fundas central. Au jucat, au meciuri in picioare. Rezultatele lui Dinamo nu reprezinta un argument pentru neconvocarea lor, pentru ca nu este convocata echipa. Si in lotul pentru turneul din Italia sunt cativa jucatori care au fost in play-off, dar nu au avut nicio realizare deosebita.

„CLUBURILOR LI S-A TRANSMIS CA SE ANUNTA LOTUL IN DIRECT, IAR PRESA IL STIA DE CATEVA ORE”

Daca domnul Rednic este usurat ca va avea tot lotul in pregatire? Domnul Rednic e putin mahnit, pentru ca nu a fost niciun jucator convocat. Sunt tineri in care a investit mult timp si incredere, asa ca sperantele erau destul de mari. Nu am vazut transmisia in direct a anuntarii lotului, am inteles ca a fost ca la loto, dar nu prea au fost surprize pentru ca vazusem lista in ziarele de sport inainte. A fost ciudat, nu li s-a transmis inainte cluburilor ce jucatori vor fi convocati, pentru ca va fi anuntat lotul in direct la ora 20.00, dar cu 5 ore inainte aparuse deja in presa. Ca peste tot, sunt scurgeri de informatii”, a declarat Balanescu pentru Sport.ro.